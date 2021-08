Foix. Le festival “Concerts sur Place” se tient du 26 au 29 août

Organisé par la mairie de Foix, en partenariat avec la Brique Rouge Productions, le festival “Concerts sur place” se tiendra du 26 au 29 août 2021.

Ce festival franco-espagnol a pour but de créer une prestation unique avec des artistes franco-espagnols différents chaque année. Le festival “Concerts sur Place”, qui se tient du 26 au 29 août 2021 à Foix, sur la place Saint-Volusien et au Léo Lagrange, propose des stages, apéro-concerts, expositions et concerts.

Cet événement est organisé par la mairie de Foix, en partenariat avec la Brique Rouge Productions, qui accompagne des artistes afin de les aider pour la mise en place, le développement et la diffusion de leurs projets artistiques et accueille des résidences d’artistes.

Le programme du festival “Concerts sur Place”

Les 26, 27 et 28 août, a lieu un stage musique et chant “à Prendre l’air” animé par Jean-François et Laëtitia Delfour avec le soutien de l’Ecole Intercommunale de Musique (9h-18h).

Le vendredi 27 août à 18h45, apéro concert sur la scène du Léo avec Mildred Aubry et Laëtitia & Jean-François Delfour, à la halle Saint-Volusien (accès gratuit). A 20h30, retrouvez Erdöwsky en concert, dans lequel Muriel & Alexis vous proposent une épopée actuelle s’inspirant de poésies et d’une musique qui gronde et se fond dans un blues universel. A 21h45, vous découvrirez Govrache, slameur au verbe parfaitement poli mais impoli, qui dessine avec une virtuosité indéniable les petits riens du quotidien, pour venir piquer nos consciences endormies.

Une exposition sur la “La Retirada”

Le samedi 28 août, rendez-vous pour une balade à vélo “Sport Planète” avec le soutien de la MAIF (9h-11h). A 11h aura lieu ensuite le vernissage de l’exposition “La Retirada” à la mairie de Foix, salle Jean Jaurés, une expo mise à disposition par l’Association FFREEE d’Argelès sur Mer. A 16h se tiendra un hommage à Nilda Fernandez au Léo de Foix, puis à 19h, apéro concert sur la scène du Léo. Dans la halle Saint-Volusien (accès gratuit) à 20h30, vous découvrirez le concert final du stage “A Prendre l’Air” sous la direction de Jean-François Delfour, les stagiaires et l’artiste invitée nous présenteront le résultat des trois jours de travail en commun. Enfin, à 21h45, retrouvez Les Barbeaux en concert en français et en espagnol, qui chantent la vie et vous emmènent dans une guinguette populaire et dansante.

Plus d’infos au 05 61 05 42 14 ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Ariège.

Source : communiqué de presse