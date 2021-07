Ariège. Fin de la grève des facteurs de Dreuilhe/Lavelanet

Après 110 jours de grève, les facteurs de Dreuilhe/Lavelanet, près de Foix en Ariège, ont obtenu gain de cause et vont reprendre leurs tournées.

Les habitants Dreuilhe et Lavelanet vont de nouveau recevoir du courrier dans leur boîte aux lettres. En effet, après 110 jours de grève, les facteurs de la Plateforme de distribution du courrier (PDC) La Poste de Dreuilhe/Lavelanet ont obtenu gain de cause dans les conflit qui les opposait à leur direction et vont reprendre leurs tournées, ce mardi 13 juillet.

« Voilà 110 jours que les facteurs et factrices de de Dreuilhe/Lavelanet ont osé dire non à la Direction de La Poste qui cherchait à imposer des réductions d’emplois massives et une dégradation des conditions de travail et du service public », s’est notamment félicité le syndicat Sud PTT engagé dans le mouvement au côté de la CGT PPT locale.

Maintien des horaires et du nombre de tournées

Les deux organisations syndicales s’opposaient notamment à l’allongement à 38h11 hebdomadaires au lieu de 35 heures pour certaines équipes et à la suppression d’une tournée. L’ensemble du territoire couvert par le centre de distribution de Dreuilhe restera divisé en 25 tournée et non 24 comme le souhaitait désormais la direction. Ce qui impliquait un allongement des tournées maintenues.

De même les grévistes demandaient l’embauche d’un poste en renfort et l’adaptation des horaires de travail des facteurs-guichetiers pour leur permettre d’assister aux réunions hebdomadaires organisées par les services guichet de la poste.

(Source : communiqué de presse)