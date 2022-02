Ariège. Le département prolonge son soutien au service de téléassistance

Les Conseillers Départementaux de l’Ariège ont approuvé le renouvellement du partenariat avec le SDIS pour la gestion mutualisée du service de téléassistance à destination des personnes âgés ou en situation de handicap.

Réunis en commission permanente, les conseillers départementaux de l’Ariège ont approuvé le renouvellement de la convention de partenariat avec le SDIS pour la gestion mutualisée du service départemental de téléassistance. Ce service, ouvert 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine offre une assistance téléphonique aux personnes âgées de plus de 60 ans ainsi qu’aux personnes en situations de handicap. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la politique départementale de maintien à domicile des publics fragiles et isolés.

Chaque abonné dispose d’un boitier raccordé à une ligne téléphonique. Par une simple pression sur un bouton déclencheur la personne abonnée à ce service est mise en relation, sans décrocher le téléphone, avec le centre d’écoute téléassistance. Selon la nature de l’appel, les professionnels évaluent la situation et peuvent contacter ou faire intervenir les proches ou les services d’urgence.

« L’objectif est de répondre à l’urgence, d’écouter et de résoudre les problèmes liés à la solitude et à l’isolement, de mettre en relation la personne âgée avec les partenaires, les prestataires de proximité et les instances de coordination gérontologique du département », précise le département qui vient de renouveler la convention de partenariat avec le SDIS de l’Ariège.

Un engagement administratif et financier

Dans le cadre de cet accord, le conseil départemental s’engage a assurer la gestion administrative du dispositif. Le SDIS étant chargé de la gestion opérationnelle (achat du matériel, installation, maintenance, dépannages, réception des appels, écoute, envoi de l’assistance ou des secours…).

En plus de son soutien administratif, le département contribue au financement du dispositif, à hauteur de 360 000 euros, par l’intermédiaire de l’Allocation personnalisée d’autonomie. Par ailleurs, la mutualisation de la gestion de ce service permet de réduire de 3 euros mensuels le coût de ce service qui passe ainsi de 18 à 15 euros pour les abonnés.

« Depuis la mise en œuvre du dispositif de téléassistance en Ariège en 2012, le nombre d’abonnés est en constante évolution : les bénéficiaires du service se comptaient moins de 1 500 au mois au 31 décembre 2012, ils étaient 2 082 à la fin 2021 », se félicite le département.

Infos pratiques

Un dossier de demande d’installation du service de téléassistance est à retirer auprès :

Du Conseil Départemental – service Autonomie – 5/7 rue cap de la ville 09 FOIX – Tél : 05 61 05 05 61

Des CLIC (voir la liste)

Des Centres Locaux de l’ADS (voir la liste)

Pour que la demande soit prise en compte il faut obligatoirement posséder :