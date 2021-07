Avishai Cohen au dernier jour du festival Jazz à Foix ce soir

La 20e édition du festival Jazz à Foix s’achève ce soir avec un concert d’Avishai Cohen en trio qui affiche complet. Comme le veut la réglementation, le pass sanitaire est exigé pour y accéder.

Les dernières notes de la 20e édition du festival Jazz à Foix vont résonner ce soir. L’auteur et compositeur Avishai Cohen montera sur scène comme prévu. En revanche, compte tenu des intempéries, le concert aura lieu à l’Estive, sur la scène nationale de Foix et de l’Ariège. Pour l’occasion, le contrebassiste israelien Avishai Cohen se produira en trio. Il sera accompagné d’Elchin Shirinov au piano et Roni Kaspi à la batterie.

Last rehearsals of Avishai with Elchin Shirinov and Roni Kaspi before kicking off in Israel tomorrow before their summer tour in Europe.

👉Last tickets for Shuni https://t.co/pJWVT1MDiN pic.twitter.com/GWsNYBmWrH

