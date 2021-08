Covid-19. La situation s’aggrave en Ariège

Après une période de stabilisation et même un léger recul, le taux d’incidence de la Covid-19 est en forte hausse en Ariège.

Les chiffres s’envolent. Après une période de deux semaines de stabilisation et même un léger recul, le taux d’incidence de la Covid-19 est en forte hausse en Ariège. Le taux d’incidence dans le département, qui correspond au nombre de cas pour 100 000 habitant, s’élevait à 343,2 au dimanche 15 août. Il était à 284,8 à la date du 11 août, selon les chiffres communiqués par l’Agence régionale de santé d’Occitanie (ARS).

En Ariège, le taux d’incidence de la Covid-19 est toujours particulièrement élevé chez les plus jeunes. Il atteint 555,4 chez les personnes âgées de 10 à 20 ans. La situation est encore plus grave parmi les jeunes de 20 à 30 ans. Le taux est de 724,1 dans cette population. Les données de l’ARS montrent aussi une augmentation du côté des plus de 75 ans. Le taux d’incidence est passé de 96, le 11 août, à 303 le 15 août. Par contre, le taux de positivité des tests est resté stable sur les sept derniers jours à 5,2 %.

Enfin, l’ARS indique que 28 personnes sont hospitalisées en ce moment, contre 31 personnes le 11 août.