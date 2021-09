Covid-19 : En Ariège, le virus circule toujours activement

Selon le dernier point de situation épidémiologique en Ariège, la Covid-19 circule toujours activement dans le département, avec un taux d’incidence supérieur à 200 cas pour 100 000 habitants.

Avec un taux d’incidence de 218,5 cas pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours, la circulation de la Covid-19 est toujours soutenue en Ariège, selon le dernier point de situation sanitaire publié par la préfecture du département et l’Agence Régionale de Santé Occitanie. C’est la tranche des 30-45 ans qui est la plus touchée, avec près de 400 cas pour 100 000 habitants. Le bilan fait état, sur la même période, d’un taux de positivité des tests de 3,8%. Actuellement, 43 personnes sont hospitalisées en Ariège à cause de la Covid-19 et le nombre de décès depuis le début de l’épidémie s’élève à 157.

La communauté de communes Portes d’Ariège – Pyrénées est la plus touchée par la Covid-19

Dans le détail, c’est la communauté de communes Portes d’Ariège-Pyrénées qui compte le plus grand nombre de cas cumulés du 25 au 31 août dernier, soit 110 personnes, avec un taux d’incidence de 278,8 cas pour 100 000 habitants. La communauté de communes de Haute-Ariège est la plus épargnée, avec 10 cas et un taux d’incidence de 142,2. Par ailleurs, les services de l’État et les autorités sanitaires donne les chiffres de la campagne de vaccination, qui se poursuit en Ariège : plus de 125 000 personnes y ont reçu une première injection et 105 000 la deuxième.

Source : communiqué de presse