Ariège : le covid-19 touche principalement les plus jeunes dans le département

L’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Occitanie et la préfecture de l’Ariège publient les dernières données épidémiologiques du département et révèlent que les contaminations au covid-19 touchent principalement les jeunes âgés de 10 à 20 ans.

Dans le département de l’Ariège, le taux d’incidence s’élève actuellement à 71 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité des tests s’élève à 1,4 % sur les sept derniers jours. Au total, 685 nouveaux cas ont été détectés depuis le début du mois. Les mutations du virus, dont le variant Delta, sont à l’origine de la majorité des contaminations.

Malgré tout, le nombre de nouveaux cas est en baisse depuis les “pics” observés cet été. Les taux d’incidence les plus élevés sont relevés dans les communes de la Haute-Ariège, des portes d’Ariège-Pyrénées et du pays d’Olmes.

Les jeunes plus touchés

Dans son dernier bilan épidémiologique, l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Occitanie révèle que les jeunes, âgés entre 10 et 20 ans, sont les plus impactés par le covid-19. Le taux d’incidence est de 152,6 cas pour 100 000 habitants pour cette partie de la population, alors qu’elle s’élève à 69 cas pour les 20 à 30 ans, 106 cas pour les 30 à 45 ans, 46 cas pour les 45 à 65 ans et 24 cas pour les personnes âgées.

15 personnes actuellement hospitalisées

Selon la préfecture de l’Ariège, 15 patients atteints du covid-19 sont actuellement hospitalisés, dont trois dans les services de réanimation. La tension hospitalière est de 38 %.

Depuis le début de l’épidémie, 98 personnes ont perdu la vie à l’hôpital et 71 dans les Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) du département. Les plus gros pics de mortalité ont été observés entre les mois d’octobre 2020 et de février 2021. En septembre, 12 malades sont décédés.

Progression de la vaccination

Depuis le début de la campagne de vaccination (en janvier 2021), 127 948 primo-injections ont été réalisées. Le nombre de secondes doses s’élève à 114 046. Dès la rentrée, l’ARS Occitanie a appelé les plus fragiles (personnes âgées de 65 ans et plus, atteintes de comorbidités ou présentant un haut risque de contracter une forme grave du virus) à effectuer une troisième dose de vaccin. Pour l’heure, plus de 3 400 rappels de vaccin ont été réalisés.