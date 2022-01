Ariège : annulation de tous les matchs de football jusqu’en février

Le district de l’Ariège football a pris la décision de suspendre l’ensemble des matchs de championnats ou amicaux de jeunes et de séniors à compter jusqu’au 4 février prochain, inclus. Cette décision fait suite au constat de nombreux cas de Covid-19 et aux difficultés d’organisation des rencontres.

Une décision radicale. Face à la recrudescence des cas de Covid-19 chez les joueurs et aux complications d’organisations liées aux protocoles sanitaires, le district de l’Ariège football a pris la décision d’annuler tous les championnats (régionaux et départementaux) et les matchs amicaux du département depuis 7 janvier dernier. Cette suspension devrait durer au moins jusqu’au 4 février prochain. Pour le moment, le district de l’Ariège est la seule organisation sportive à avoir pris cette décision dans la région Occitanie.

Des protocoles difficiles à mettre en place

En plus de la hausse des contaminations constatée dans les effectifs, le protocole sanitaire imposé pour l’organisation de matchs s’est encore compliqué depuis la reprise des championnats (le 3 janvier dernier). Par exemple, en plus de l’obligation de présenter un pass sanitaire valide pour toutes les personnes âgées de plus de 12 ans, un “référent Covid” de chaque club doit désormais être présent durant les rencontres pour assurer le pilotage opérationnel des nouvelles mesures, les espaces de buvette et de restauration doivent rester fermés et à partir de quatre cas de Covid-19 dans l’équipe, le match doit être annulé.

Un casse-tête pour le district de l’Ariège qui a tout simplement décidé de suspendre l’ensemble des rencontres sportives. À la rentrée 2022, ce dernier avait pourtant déclaré « qu’aucune suspension des compétitions » n’était envisagée par la Fédération française de football (FFF) « jusqu’à nouvel ordre ». Cette décision a donc été prise au niveau local.