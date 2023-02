Vacances d’hiver en Ariège : une sélection d’idées de sorties

Rencontre avec des chiens de traineau, jeu de piste dans le centre historique de Foix, descentes aux flambeaux et visite nocturne d’une grotte : voici une nouvelle sélection d’idées de sorties pour vos vacances d’hiver en Ariège.

Des sorties auprès des chiens de traineau pendant vos vacances d’hiver en Ariège. CC Ugur Arpaci

Partir à la rencontre des chiens de traineau en Ariège

Pendant vos vacances d’hiver en Ariège, partez à la rencontre des chiens de traineau du village nordique d’Angaka, sur le plateau de Beille. En compagnie d’un guide, vous visiterez d’abord le chenil, à la découverte du quotidien de ces attachantes boules de poils, de leurs habitudes, de leurs modes de vie et de leurs régimes alimentaires. Une plongée dans le monde d’animaux exceptionnels, qui vous surprendront sûrement par leur tendresse et leur sociabilité. Les enfants pourront bien évidemment profiter de l’occasion pour les caresser et s’amuser avec quelque temps. Sur place, un musher se fera un plaisir de partager avec vous sa passion. Il vous apprendra notamment les ficelles de son métier et vous comprendrez davantage l’extraordinaire complicité qu’il peut avoir avec ces animaux du Grand Nord.

Pour prolonger le plaisir, vous pouvez également participer à une balade en traineau à travers les sapins enneigés des Pyrénées. Vous arpenterez, pendant près d’une demi-heure, les magnifiques décors des montagnes ariégeoises, tout en faisant le plein de sensations, et bien sûr, de souvenirs inoubliables.

Infos pratiques : Village nordique d’Angaka, plateau de Beille, Les Cabannes. Visite au coeur de la meute, tous les jours sauf le mercredi, de 13h à 14h. Tarifs : de 12 à 15 euros.

Réservations en ligne. Balade Grand Nord, sur réservation au 06 51 52 01 40. Tarifs : de 37 à 82 euros.

Une visite nocturne de la grotte de Lombrives pendant les vacances d’hiver

Pendant les vacances d’hiver, vous pouvez aussi visiter la grotte de Lombrives. CC Oscar at nl.wikipedia

Les vacances sont aussi faites pour marquer une pause, prendre le temps de se détendre et participer à des activités insolites qui resteront à jamais gravées dans les mémoires. La visite nocturne de la grotte de Lombrives, sur les hauteurs d’Ussat-les-Bains en bordure de la rivière Ariège, répond à ces trois critères. Les guides vous proposent en effet d’explorer les cavités à la nuit tombée. Munis de lampes torches, vous observerez plus en détail les superbes concrétions qui jaillissent du sol, des murs ou du plafond de la grotte.

Vous réaliserez cette mini-randonnée, de 1,4 kilomètre seulement, en compagnie d’un guide. Celui-ci vous laissera tout le temps nécessaire pour découvrir le lieu historique, apprécier son silence et vous relaxer. Vous traverserez d’abord la Carène, une sorte de tunnel creusé par les eaux, puis enjamberez une grande faille, avant d’emprunter l’étroit “passage du Crime” et d’atterrir dans le paisible amphithéâtre, une grande salle propice à la méditation. Durant votre progression à travers les galeries, vous découvrirez aussi de grandes formations rocheuses, sur lesquelles votre imagination fera apparaître un mammouth, une sorcière, un tombeau, un hibou…

Infos pratiques : Grotte de Lombrives, route nationale 20, Ussat-les-Bains. Jeudi 23 février, mercredi 1 et jeudi 2 mars, à 17h30. Tarif : 12 euros. Réservations en ligne.

Un jeu de piste pour découvrir le centre historique de Foix

Découvrez le centre historique de Foix, chef-lieu de l’Ariège, pendant les vacances d’hiver. CC by 3.0 Jean-Louis Venet

L’entreprise ariégeoise spécialisée dans les évènements en réalité augmentée “Mic Mac” vous propose de visiter le centre historique de Foix et de découvrir son patrimoine de manière ludique, en famille ou entre amis pendant les vacances d’hiver. Pour cela, vous devez réaliser le jeu de piste intitulé “Le magot d’Al”. Il vous suffit de vous munir d’une tablette numérique, de télécharger l’application dédiée, puis de vous laisser guider par le personnage “Al”. Celui-ci sera, le temps de la partie, votre oncle quelque peu excentrique.

Il vient de décéder et vous êtes ses seuls héritiers. Selon les histoires familiales, il aurait amassé un joli magot. Votre mission sera donc de retrouver ce trésor, grâce aux indices que votre oncle a dissimulés dans la ville. Ces derniers apparaîtront sur votre écran sous forme d’images, de vidéos ou de dessins en réalité augmentée si vous vous trouvez au bon emplacement. À chaque étape, il vous faut résoudre une énigme qui vous permettra de connaître le lieu où vous trouverez la suivante. Et ainsi de suite, jusqu’au dénouement, qui sera peut-être la découverte de ce fameux butin.

Infos pratiques : Départ de la place de la Halle aux Grains, Foix. Téléchargement en ligne. Durée : 1h30. Tarif : 12 euros.

Les sorties dans les stations de ski d’Ariège pendant les vacances d’hiver

Faites-le plein d’idées de sorties dans les stations de ski d’Ariège pendant les vacances d’hiver. CC barthelskens

Les stations de ski d’Ariège vous proposent de participer à de nombreuses sorties pendant les vacances d’hiver. À l’image des descentes aux flambeaux organisées chaque vendredi sur les pistes d’Ax 3 Domaines, les jeudis à Guzet, et les mercredis pour les adultes, puis les jeudis pour les enfants dans les Monts d’Olmes. Une occasion parfaite de vivre une expérience inoubliable, pendant que les spectateurs restés en bas assisteront à un ballet féérique.

D’autres activités animent les stations pendant les vacances, comme par exemple les courses de luge organisées tous les jours à Ax 3 Domaines, de même que les batailles de boules de neige et les concours de bonhommes de neige les dimanches après-midi. Dans la station des Monts d’Olmes, ne manquez pas de participer aux randonnées nocturnes organisées les mardis en début de soirée. Puis à Guzet, la magie se poursuit avec l’atelier de création d’animaux fantastiques en boules de neige pour les enfants les lundis après-midi, ou encore les tirs de feux d’artifice prévus ce jeudi 2 mars depuis le haut du Picou pour célébrer tous ensemble la fin de la saison hivernale. Vous pourrez d’ailleurs profiter du spectacle avec un verre de vin ou de chocolat chaud sur la terrasse du Graillou, vendus au bénéfice de l’association des commerçants de la station.

Infos pratiques : Détails du programme d’Ax 3 Domaines, de celui des Monts-d’Olmes pour de la station de Guzet.