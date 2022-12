Ski. Fin des travaux sur le plateau de Beille en Ariège

Après 20 mois de travaux, la reconstruction des installations du plateau de Beille, en Ariège, touche à sa fin. Les pompiers viendront vérifier la conformité du nouveau bâtiment.

Le plateau de Beille en Ariège. © Station de Beille

Le site se prépare à de nouveau accueillir du public. Après 20 mois de travaux, la reconstruction des installations du plateau de Beille, en Ariège, touche à sa fin. « Trente ans après sa construction, face à un succès sans cesse renouvelé, avec 130 000 visiteurs l’hiver et 40 000 l’été, une restructuration du site s’est imposée », affirme la direction.

Avec un attrait croissant depuis son ouverture en 1990, Le Plateau de Beille est devenu le premier Site Nordique des Pyrénées. Le site a fait l’objet d’un chantier de modernisation de huit millions d’euros, initié en avril 2021. Il a été financé par la Communauté de communes de Haute-Ariège avec le soutien de l’État, de la Région Occitanie, du Département de l’Ariège, de l’Adème. Les pompiers viendront vérifier la conformité du nouveau bâtiment le 15 décembre.

Un bâtiment plus vaste sur le plateau de Beille

Le bâtiment signé par le cabinet d’architectes toulousain Triptyque. « Plus vaste et réaménagé, il fluidifie l’accueil du public et facilite l’accès aux personnes à mobilité réduite », annonce la direction.

Pour la construction du lieu de 3 000 m2, les ressources locales ont été utilisées en priorité, comme le bois d’Ariège et la pierre de Gneiss. « Dans ce même objectif de circuit court, le snack et le restaurant sont confiés par délégation de service public à La Maison Lacube », indique la communauté de communes.

« Une dimension durable »

« Les élus de la Haute-Ariège ont souhaité donner à ce projet d’envergure une dimension durable sans équivoque », fait savoir la communauté de communes. « S’inspirant des cabanes de berger, le nouveau bâtiment est parfaitement intégré dans son environnement naturel. La conception bioclimatique en réduit la consommation d’énergie de 28% par rapport à une construction conventionnelle (étude à disposition). »

« Beille devient le symbole d’une politique locale engagée dans la préparation d’un avenir durable, désirable et soutenable », déclare Alain Naudy, président de la Communauté de communes de Haute-Ariège à propos du premier “Bâtiment Durable d’Occitanie” en Ariège.