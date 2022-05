Perrine Astié élue Miss Ariège 2022

Samedi 21 mai, à Tarascon-sur-Ariège, Perrine Astié, 21 ans, a été élue Miss Ariège 2022. Une consécration pour l’étudiante en ostéopathie, qui succède à Amélie Monterde, élue en 2018.

Perrine Astié, Miss Ariège 2022, entourée d’Amélie Monterde, Miss Ariège 2018, et Hannah Friconnet, Miss Midi-Pyrénées 2021. © Comité Miss Ariège

Depuis le samedi 21 mai, l’Ariège a une nouvelle Miss : Perrine Astié, 21 ans, étudiante en ostéopathie originaire de Rieux-de-Pelleport. Cette dernière devance Laëtitia Usse, 23 ans, originaire de Pamiers et première dauphine, et En-Elise Thiounn, 22 ans, de Foix, deuxième dauphine. L’élection s’est déroulée à la MJC de Tarascon-sur-Ariège, devant plus de 450 spectateurs. La couronne lui a été remise par Amélie Monterde, Miss Ariège 2018, et Hannah Friconnet, Miss Midi-Pyrénées 2021.

Une nouvelle Miss, quatre ans après

Une nouvelle représentante pour le département, quatre ans après l’élection d’Amélie Monterde. Le sacre de cette dernière s’était en effet déroulé en 2018. Pour rappel, l’élection de Miss Ariège n’avait pas été organisée en 2019. En 2020, en plein cœur de la pandémie, Valentine Ketterer avait remporté le concours, mais avait finalement rendu son écharpe et sa couronne après avoir été testée positive à la Covid-19 alors qu’elle devait participer à l’élection de Miss Midi-Pyrénées. Amélie Monterde avait alors conservé son titre de Miss Ariège. « Après 4 ans, il était temps de passer le relais. Merci à mon Comité Miss Ariège pour cette formidable soirée inoubliable », a réagi sur les réseaux sociaux celle qui a porté la couronne durant quatre ans.

La nouvelle Miss Ariège, Perrine Astié, va représenter le département lors du concours de Miss Midi-Pyrénées accompagnée de sa première dauphine. La cérémonie aura lieu le samedi 3 septembre prochain au château de la Garrigue, à Villemur-sur-Tarn, en Haute-Garonne. En jeu, une place pour l’élection de Miss France 2023, qui devrait se dérouler en décembre prochain.

Elioth Salmon