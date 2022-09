Ours en Ariège : l’État appelé à intervenir

La présidente du département de l’Ariège demande une rencontre avec les ministres de l’Agriculture et de l’Écologie pour discuter de la présence de l’ours dans les Pyrénées.

La présidente du département de l’Ariège demande une rencontre avec les ministres de l’Agriculture et de l’Écologie à propos de l’ours. CC BY-SA 4.0 Musicaline

L’affaire est loin d’être close. La présidente du département de l’Ariège Christine Téqui demande une rencontre avec les ministres de l’Agriculture et de l’Écologie pour rediscuter de la présence de l’ours dans les Pyrénées.

Un troupeau de 45 brebis mortes a été découvert vendredi 19 août dans un ravin au Bentaillou à Sentein en Ariège. Dans un communiqué, le président de la Chambre d’agriculture Philippe Lacube accuse l’ours d’être la cause de cette tragédie.

Bras de fer sur l’effarouchement des ours en Ariège

Un bras de fer s’est ensuite mis en place. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé plusieurs arrêtés pris par la préfète de l’Ariège pour l’effarouchement des ours. La justice estime notamment que cela pourrait « repousser l’ours en dehors des territoires qu’il fréquente habituellement ».

« Le juge administratif a refusé de prendre en compte les éléments que nous avons transmis en considérant que nous sommes défavorables à la cohabitation », estime la présidente du conseil départemental ariégeois. « Les décisions prises par le juge administratif vont rendre la fin d’estive particulièrement difficile et cela a déjà commencé. »

Avec Philippe Lacube, président de la Chambre d’agriculture de l’Ariège, et Alain Servat, président de la Fédération pastorale de l’Ariège, Christine Téqui a rappelé à l’Etat, par l’intermédiaire de la préfète, l’intérêt de participer aux réunions du Parlement Avenir Montagne qui réunit les acteurs économiques qui vivent et travaillent dans la zone à ours.

« L’État doit nous dire si (…) la réintroduction des ours doit être imposée de gré ou de force aux populations locales et à celles et ceux qui vivent et travaillent dans les zones à ours », écrit Christine Téqui.