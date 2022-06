Le taux d’incidence de la Covid-19 remonte en Ariège

Après plusieurs semaines de baisse, le taux d’incidence de la Covid-19 est de nouveau en augmentation en Ariège, selon l’ARS Occitanie.

Après plusieurs semaines de baisse, le taux d’incidence de la Covid-19 est de nouveau en augmentation en Ariège, selon l’ARS Occitanie. © Tumisu-Pixabay

La tendance s’inverse. Après plusieurs semaines de baisse, la courbe de l’évolution des contaminations de la Covid-19 est de nouveau en hausse en Ariège. Le taux d’incidence du coronavirus dans ce département est tombé à 168 cas pour cent mille habitants le 31 mai, mais il s’élève désormais à 282, selon le dernier bulletin de l’Agence régionale de santé Occitanie (ARS) en date du 14 juin.

Par ailleurs, dix personnes se trouvent dans les établissements de santé de l’Ariège à cause de la Covid-19, dont aucune en réanimation et en soins intensifs. À la fin du mois de mai, il y en avait également dix, mais une personne se trouvait alors en réanimation et en soins intensifs.

La remontée de l’épidémie du coronavirus est aussi observée dans le reste de l’Occitanie. Alors que les vacances d’été approchent, l’ARS lance une alerte à propos d’une « nouvelle accélération des contaminations en Occitanie ». « Le nombre de nouveaux cas de coronavirus a progressé de 56 % en une semaine dans notre région », indique l’agence.

La Covid-19 en hausse en Ariège, en Occitanie et dans le reste de la France

En région Occitanie, le taux d’incidence de la Covid-19 s’élève à 340 cas pour cent mille habitants. Il était encore de 216 une semaine auparavant. Cela représente une augmentation de plus de 120 points en une semaine. La progression est significative. Le taux d’incidence était encore de 190 il y a quinze jours.

La Haute-Garonne est toujours le département le plus touché par le coronavirus dans la région, avec un taux de 405 cas pour cent mille habitants, devant le Gard à 396, et le Gers à 363. À l’inverse, la Lozère affiche le taux d’incidence le plus bas, à 191. C’est le seul département sous la barre des deux cents.

Sur le plan national, le taux d’incidence est de 353 cas de coronavirus pour cent mille habitants.