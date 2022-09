Immobilier en Ariège : le volume stagne et les prix augmentent

Le marché de l’immobilier en Ariège connaît une augmentation des prix. En revanche, le volume des ventes est en stagnation après des années records.

« Après deux années de hausse continue sur les volumes de ventes et particulièrement en 2021 qui a été une année record, le panorama immobilier des douze derniers mois annonce désormais une stagnation », a déclaré Me Magalie Patino. La présidente déléguée des notaires de la Cour d’appel dresse un bilan sur l’immobilier en Ariège du 1 juillet 2021 au 30 juin 2022.

« En parallèle pourtant, le marché ariégeois connaît à présent une augmentation de ses prix, ce qui n’avait pas été vraiment le cas jusqu’alors puisque la courbe des prix ne suivait pas celle des volumes. Cette augmentation est une typicité du marché ariégeois qui voit les tendances de l’immobilier se répercuter avec un temps de retard », note Me Magalie Patino.

L’offre des appartements anciens en recul

C’est sur les appartements anciens que l’offre s’amoindrit. Les transactions sur ce type de biens sont en baisse de 15 %. Elles avaient augmenté de 30 % l’an dernier. En contrepartie, les prix sont en augmentation de 9,9 %. Le prix médian au m2 est désormais de 1 380 euros. Ce sont essentiellement des studios et des deux pièces dans les stations de montagne. D’ailleurs, c’est en Haute-Ariège et dans le Pays d’Olmes que les prix au m2 restent les plus élevés (respectivement 1 720 euros et 1 430 euros).

Le marché des maisons anciennes dynamise l’immobilier en Ariège

« La maison ancienne est le bien type recherché en Ariège. Nul doute par conséquent que ce marché bénéficie d’un beau succès et donc d’une augmentation de prix que l’on peut qualifier de conséquente : 13 %. On notera toutefois que le volume des transactions annonce une stagnation, car nous passons de +15 % sur la même période l’an dernier à +1,8 % », indique la Chambre des notaires.

Les biens vendus comptent en moyenne quatre pièces. « Mais l’Ariège reste le département des grandes maisons, les six pièces et plus représentent toujours 22 % des transactions », selon la Chambre des notaires. Le prix de vente médian pour l’Ariège se situe désormais à 118 400 euros, contre 105 000 euros précédemment. C’est en Basse Ariège que les prix des maisons sont les plus élevés, 145 300 euros en prix médian.

Sur la période étudiée, La Tour-du-Crieu se positionne à la première place des villes où les maisons sont les plus chères (196 200 euros), suivie par Saverdun (172 000 euros) et Saint-Jean-du-Falga (170 000 euros).

Les terrains à bâtir reste attractifs

« Le marché des terrains à bâtir en Ariège reste très attractif avec un prix médian qui se situe à 35 100 euros là où les départements limitrophes affichent 57 500 euros dans l’Aude, 81 700 euros dans les Pyrénées-Orientales et 86 300 euros en Haute-Garonne », fait savoir la Chambre des notaires. « Si sur la période les prix sont en augmentation de +8 %, on constate que les superficies achetées sont plus petites : 22 % des transactions se font pour des terrains de moins 600 m2, 18 % pour des terrains entre 600 et 899 m2, 32 % pour des terrains allant jusqu’à 1 499 m2. »