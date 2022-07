Les deux premiers médecins salariés de la Région Occitanie s’installent en Ariège

Le tout premier médecin salarié par la Région Occitanie s’est installé sur la commune de Sainte-Croix-Volvestre, en Ariège, dans des locaux préfabriqués, en attendant que le centre de santé “Ma santé, ma Région” sorte de terre. Un second médecin le rejoindra cet été.

“Engagement tenu !”, se félicite Carole Delga sur son compte Twitter. Le premier centre de santé de la Région Occitanie ouvre officiellement ses portes dans la commune de Sainte-Croix-Volvestre en Ariège, dans des locaux pour l’heure en préfabriqué. La situation restera ainsi le temps que de nouveaux bâtiments sortent de terre, d’ici à la fin de l’année 2023.

Un premier médecin s’y est installé vendredi 1er juillet et un deuxième le rejoindra dès le mois d’août, selon les informations rapportées par la Dépêche du Midi. Le dernier médecin de ce territoire du Couserans-Pyrénées avait pris sa retraite à la fin de l’année dernière. Les habitants ne possédaient plus de cabinet médical de proximité depuis plus de six mois.

D’autres professionnels de santé devraient rejoindre les médecins à Sainte-Croix-Volvestre. Une nouvelle offre de recrutement d’un médecin généraliste en contrat à durée déterminée (CDD) de trois ans est déjà en ligne sur le site internet de la Région Occitanie.

200 professionnels de santé embauchés

La Région Occitanie compte embaucher près de 200 professionnels d’ici à 2028. L’objectif est de pallier le manque de médecins dans les déserts médicaux, alors que « 80 % du territoire en Occitanie est en tension médicale », selon Vincent Bounes, vice-président en charge de la santé.

La collectivité a également pour projet de créer une dizaine de centres de santé par an, identiques à celui qui sera prochainement construit à Sainte-Croix-Volvestre. « Nous voulons compléter l’offre libérale par un service public de santé qui permet de salarier des infirmiers, médecins et sages-femmes afin de répondre à l’angoisse forte des habitants de ne pas pouvoir accéder à un rendez-vous médical rapidement », explique la présidente de la Région. Pour attirer les professionnels de santé, la collectivité propose un statut de salarié, un contrat de travail de 35 heures, et surtout, un salaire attractif supérieur à celui proposé dans les hôpitaux.