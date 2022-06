Des travaux vont perturber la circulation sur la RD 613 en Ariège

Le département de l’Ariège réalise des travaux de renforcement de la chaussée sur une portion de la RD 613. Ils vont durer jusqu’au 5 août.

Un chantier a pris place en début de semaine sur la RD 613. Il va rester là durant un peu moins de deux mois cet été. Le département de l’Ariège réalise effectivement des travaux de renforcement de la chaussée sur cette route départementale à hauteur de la commune d’Ignaux.

La collectivité vient de l’annoncer dans un communiqué de presse. Ce chantier consiste «notamment au remplacement du revêtement routier et du réseau d’eau» sur 3km, précise le département. Il représente un montant total de 790 000 euros.

Les perturbations de circulation sur la RD 613 en Ariège

Les travaux vont durer jusqu’au vendredi 5 août 2022. «Les usagers sont invités à la plus grande prudence lors du passage de cette zone sur laquelle du personnel sera présent», souligne le département de l’Ariège dans son communiqué de presse.

Ce chantier sur la RD613 impacte quelque peu la circulation. En effet, le trafic sur cette portion de route reste possible par alternance de feux tricolores durant toute la durée des interventions. Ils sont seulement actifs en journée et en semaine entre 7h30 et 17h30.

Une déviation mise en place tout au long des travaux

La nuit et les week-ends, la circulation s’effectue dans une zone de travaux soumise à limitation de vitesse. Il n’y a donc pas de feux tricolores actifs. Lors du chantier, les automobilistes peuvent par ailleurs emprunter une déviation.

«Afin de limiter l’attente, il est néanmoins recommandé d’utiliser la déviation mise en place suivant la N20 et la D117», conseille le département. En revanche, les camions de plus de 19 tonnes ne peuvent pas circuler sur la RD613 durant toute la durée du chantier.

Héloïse Thépaut