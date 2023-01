Ariège. Une zone de contrôle instaurée après la confirmation d’un cas de grippe aviaire

La présence du virus de la grippe aviaire a été confirmée chez un oiseau trouvé mort en Ariège. Une zone de surveillance est mise en place par la préfecture du département.

Le domaine des oiseaux de Mazères, en Ariège, ferme ses portes au public suite à la suspicion de cas de grippe aviaire. CC PierreG_09 / flickr

C’est confirmé. C’est bien le virus de la grippe aviaire qui a tué un oiseau de la faune sauvage retrouvé mort au domaine des oiseaux de Mazères, fait savoir la préfecture de l’Ariège mardi 24 janvier. Le lieu est déjà interdit au public depuis vendredi 20 janvier afin d’éviter de propager le virus par les fientes et les sols souillés pouvant s’accrocher aux chaussures ou aux pattes des animaux domestiques.

« Ce virus, qui circule activement en Europe par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs ou parmi la faune sauvage autochtone, est particulièrement contagieux et pathogène pour les oiseaux. Il persiste et reste actif principalement dans les fientes et les eaux stagnantes contenant des fientes contaminées », d’après la préfecture de la Haute-Garonne.

Une série de mesures face à la grippe aviaire en Ariège

Pour prévenir l’apparition du virus de la grippe aviaire dans les élevages, la préfète de l’Ariège a pris deux nouveaux arrêtés en date du 23 janvier. Une zone de contrôle temporaire de vingt kilomètres autour du lieu de découverte de l’oiseau infecté a été définie. Cette zone englobe les communes suivantes en Ariège : la Bastide-de-Lordat, Bézac, Bonnac, Brie, Cante, Le Carlaret, Durfort, Escosse, Esplas, Gaudies, Justiniac, Labatut, Lapenne, Lescousse, Lissac, Ludiès, Manses, Mazères, Mirepoix, Montaut, Pamiers, Les Pujols, St-Amadou, St-Amans, St-Félix-deTournegat, St Jean-du-Falga, St-Martin-d’Oydes, St-Michel, St-Quirc, St-Victor-Rouzaud, St-Ybars, Saverdun, Teilhet, La Tour-du-Crieu, Tremoulet, Unzent, Vals, Le Vernet, Verniolle, Villeneuve-du-Latou, Villeneuve-du-Paréage.

Dans ces communes, des mesures sont déployées afin de protéger les élevages d’une contamination par la faune sauvage :

– renforcement des mesures de biodiversité (mise à l’abri, protection de l’alimentation et de l’abreuvement) ;

– surveillance accrue des élevages (analyse de laboratoires) ;

– adaptation des activités cynégétiques (appelants de gibier d’eau et gibier à plumes).