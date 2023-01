En Ariège, la population augmente grâce aux nouveaux arrivants

En Ariège, même si le nombre de naissances est moins important que le nombre de décès, la population continue d’augmenter de 0,2 % en moyenne chaque année entre 2014 et 2020 grâce à l’arrivée de nouveaux habitants, selon les dernières données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

« Avec 153 954 habitants au 1er janvier 2020, l’Ariège est le sixième département le moins peuplé de France, après la Lozère, la Creuse, le Territoire de Belfort, les Hautes-Alpes et le Cantal », présente l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans son dernier rapport, publié ce jeudi 29 décembre.

Entre 2014 et 2020, la population du département augmente de 0,2 % par an. Un chiffre bas, mais stable depuis le début des années 2000. Cette faible progression est notamment liée au déficit naturel : l’Ariège compte plus de décès que de naissances.

L’attractivité pallie le manque de naissances

Heureusement, l’Ariège est un territoire attractif. Il y a plus de personnes qui s’y installent que d’habitants qui le quittent. Ceci permet de pallier le déficit naturel, et de maintenir le pourcentage d’évolution de la population dans le positif. « Le Nord du département profite de sa proximité avec la couronne périurbaine toulousaine (Saverdun, Mazères) et bénéficie d’une démographie plus dynamique. La population augmente également dans la vallée de l’Ariège le long de la Nationale 20, dans un chapelet de petites communes entre Pamiers, Foix et Tarascon-sur-Ariège », poursuit l’Insee.

Quelles villes d’Ariège sont les plus attractives ?

Pamiers et Saint-Girons sont les deux seules grandes villes du département de l’Ariège qui gagnent des habitants entre 2014 et 2020. Tarascon-sur-Ariège, Lavelanet et Foix en perdent. Ceci est lié à un manque d’attractivité, cumulé avec un taux de décès supérieur aux naissances.

Dans le département, l’Insee a identifié six aires d’attraction. Toutes ne se trouvent pas exclusivement en Ariège. L’aire d’attraction de Mazères, par exemple, déborde légèrement sur l’Aude et celle de Saint-Girons sur la Haute-Garonne. Toujours est-il que ces aires d’attraction ariégeoises hébergent une majeure partie des habitants (118 739). La population augmente de façon plus dynamique dans les aires de Pamiers et de Mazères. « Toutefois cette croissance ralentit fortement par rapport à la période 2009-2014 où elle était deux fois plus rapide à Pamiers et quatre fois plus rapide à Mazères », souligne l’Insee.