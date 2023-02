Ariège : pénurie d’eau potable dans la station de ski Ax 3 Domaines

À l’approche des vacances scolaires de la zone C, comprenant Toulouse et Montpellier, la préfecture d’Ariège alerte les visiteurs sur des tensions d’approvisionnement en eau potable dans la station de ski d’Ax 3 Domaines et leur demande de « faire preuve d’usage responsable ».

La station de ski d’Ax 3 Domaines, en Ariège, subit des tensions d’approvisionnement en eau potable. © Fauset

En Ariège, la station de ski d’Ax 3 Domaines subit actuellement des tensions d’approvisionnement en eau potable. Selon la préfecture du département, cette pénurie est la conséquence directe de l’épisode de sécheresse intense qui a frappé le territoire, comme le reste de l’Occitanie, durant l’année 2022. « Cette situation hydrologique exceptionnelle se prolonge en raison de la faiblesse des précipitations automnales et hivernales qui n’ont pas permis la reconstitution des réserves naturelles et artificielles », regrette Sylvie Feucher, préfète de l’Ariège. Pour rappel, les conditions météorologiques avaient déjà contraint la station de ski d’Ax 3 Domaines à fermer ses pistes le 31 décembre dernier, faute de neige.

Une fuite d’eau aggrave la situation

« Le syndicat mixte départemental d’eau et d’assainissement vient par ailleurs de faire état d’une fuite en cours d’expertise générant des tensions d’approvisionnement sur le réseau d’eau potable d’Ax-les-Thermes », informe la préfète de l’Ariège. Ce qui n’arrange pas vraiment la situation. De plus, les vacances scolaires de la zone C, comprenant les villes de Toulouse et de Montpellier, débutent ce samedi 18 février, ce qui devrait générer un pic de fréquentation, et donc de consommation d’eau potable dans la station de ski d’Ax 3 Domaines. Pour cette raison, « la préfète de l’Ariège, le maire de la commune d’Ax-les-Thermes, le président du syndicat mixte départemental d’eau et d’assainissement, gestionnaire du réseau, et leurs services, appellent dès à présent les usagers à faire preuve d’un usage responsable et modéré de l’eau potable », terminent les services de la préfecture.