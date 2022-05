Ariège. La direction du Chiva reçoit les grévistes

Alors qu’une grève touche une dizaine de ses services, la direction du Chiva a reçu une délégation de la CGT jeudi 12 mai.

Alors qu’une grève touche une dizaine de ses services, la direction du Chiva a reçu une délégation de la CGT jeudi 12 mai. @ Pixabay

Les négociations se poursuivent. La direction Centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège (Chiva) a reçu une délégation de la CGT jeudi 12 mai, alors qu’un mouvement de grève touche une dizaine de services, dont les urgences. Cette réunion a été décidée après qu’une trentaine de manifestants ait envahi des locaux de la direction du centre hospitalier ariégeois dans la matinée.

Pourtant, la direction du Chiva, situé à Saint-Jean-de-Verges, a annoncé la création de vingt postes d’aides-soignants, dix postes d’infirmiers et deux postes d’agent des services hospitalier, mercredi 11 mai. Ces nouveaux emplois sont supposés répondre aux revendications du personnel de l’hôpital qui dénonce le manque de moyens humains les empêchant de travailler correctement. Ces recrutements sont rendus « possibles en partie grâce à des financements octroyés dans le cadre du Ségur de la santé », selon la direction du Chiva.

Des représentants syndicaux jugent ces propositions irréalistes. « Un poste créé représente trois équivalents temps plein. Cela revient à recruter plus de 90 personnes, ce n’est pas possible actuellement ! », assurent Virginie Fachou et Manuel Tellez, les cosecrétaires du syndicat CGT du Chiva, dans les colonnes de La Dépêche du Midi.