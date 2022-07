Ariège. Des feux de végétation à Mirepoix et Saverdun

L’Ariège est en proie à deux nouveaux feux de végétation déclarés mercredi 20 juillet sur les communes de Mirepoix et Saverdun. Les pompiers du département sont très sollicités.

Les pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège sont toujours fortement sollicités par les feux de végétation durant cette saison estivale. Deux nouveaux incendies se sont déclarés mercredi 20 juillet dans le département, alors même que la canicule est achevée et que des températures plus fraîches se font ressentir. Ils se trouvent sur les communes de Mirepoix et Saverdun, toutes les deux à une trentaine de kilomètres de Foix.

L’incendie déclaré à Mirepoix a ravagé huit hectares de végétation en bordure d’une zone protégée. Il a mobilisé une vingtaine de sapeurs-pompiers, selon La Dépêche du Midi. Du côté de Saverdun, le feu était plus important. À tel point que quasiment tous les centres de secours de la basse Ariège se sont rendus sur place pour éviter une plus grande propagation. Ils ont même dû être appuyés par d’autres casernes du Couserans ou de Tarascon-sur-Ariège.

Des multiples départs de feux en Ariège

La saison estivale est une période à risque en ce qui concerne les feux de forêt. C’est pourquoi, la préfecture ariégeoise multiplie les appels à la prudence pour éviter des nouvelles alertes. Bien qu’il n’y ait pas de comparaison avec le “méga feu” qui a déjà ravagé plus de 21 000 hectares en Gironde, plusieurs incendies ont touché l’Ariège durant la journée de lundi 18 juillet. Les pompiers sont intervenus à Verniolle, Le Vernet et à Dalou. Quelque 120 soldats du feu ont été mobilisés ce jour-là, et l’été n’est pas encore terminé.