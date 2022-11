Ariège. Chasseurs et anti-ours condamnés par la justice

Six figures du monde de l’agriculture, chasseurs et militants anti-ours ont été condamnées à trois mois de prison avec sursis après des heurts lors d’un rassemblement d’écologistes à La Bastide-de-Sérou en Ariège en 2018.

Des chasseurs et anti-ours ont été condamnées par le tribunal de Foix après des heurts lors d’une réunion d’écologistes en Ariège en 2018. Crédit photo : licence pixabay – CC WilliamCho

La sentence du dit “procès de la ruralité” est tombée ce mardi 29 novembre. Le tribunal correctionnel de Foix condamne six chasseurs, militants anti-ours et agriculteurs à trois mois de prison avec sursis et 500 euros d’amende. Ils sont accusés d’avoir provoqué des heurts lors d’un rassemblement d’écologistes à La Bastide-de-Sérou en 2018. Ils feront appel de la décision.

Des figures du monde rural ariégeois

Les condamnés sont des figures du monde de l’agriculture et de la chasse en Ariège. Il s’agit notamment de Philippe Lacube, le président de la Chambre d’agriculture ariégeoise, Clémence Biard, le président des Jeunes agriculteurs de l’Ariège, Cédric Munoz, le président de la FDSEA locale, et Jean-Luc Fernandez, le président de la Fédération de chasse de l’Ariège.

Avec cette condamnation, les juges sont allés au-delà des réquisitions du procureur. Celui-ci avait demandé deux mois de prison avec sursis et des amendes. Aussi, la Fédération départementale des sociétés d’exploitants agricoles, les Jeunes agriculteurs, l’Association de sauvegarde du patrimoine Ariège-Pyrénées (Aspap) et la Fédération départementale des chasseurs de l’Ariège sont condamnées à 2 000 euros d’amende pour entrave à la liberté de réunion.

Des chasseurs et ant-ours perturbent une réunion d’écologistes en Ariège

Les faits qui leur sont reprochés remontent au 5 mai 2018. Ce jour-là, des associations et des collectifs de protection de la nature organisent une réunion à La Bastide-Sérou pour dresser un état des lieux de l’environnement dans le département.

Mais des chasseurs, des syndicalistes agricoles et des membres de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine d’Ariège-Pyrénées (Aspap), font une contre-manifestation. Elle rassemble 700 personnes et la réunion est chahutée. Ce débordement nécessite un important déploiement des forces de l’ordre.

Le procès s’est déroulé au mois d’octobre dans un contexte tendu. Deux-mille personnes se sont rassemblées avant l’audience pour soutenir les prévenus. Ce dossier témoigne ainsi des tensions existantes entre deux visions de la protection de l’environnement dans les Pyrénées.