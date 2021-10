Covid-19 : Les contaminations ont chuté de moitié en Ariège

En septembre, dans le département de l’Ariège, le nombre de cas positifs au covid-19 a chuté de moitié en par rapport à cet été.

La situation sanitaire s’améliore en Ariège. Dans leur dernier bilan épidémiologique, la préfecture du département et l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Occitanie constatent que le nombre de cas positifs au covid-19 est passé de 1 706 en août à 691 en septembre, soit une chute de plus de la moitié des cas recensés.

En moyenne durant le mois dernier, le taux d’incidence s’élevait à 103 cas pour 100 000 habitants alors qu’il était de 253 cas à la fin de l’été. Le nombre de décès a toutefois été plus conséquent en septembre, 12 personnes ont perdu la vie contre six en août dernier. En revanche, depuis le début du mois d’octobre, aucun décès n’a été signalé par les services hospitaliers.

Situation sanitaire actuelle

Par ailleurs, le taux d’incidence moyen s’élève actuellement à 43 cas pour 100 000 habitants. Il est plus élevé dans les communautés de communes des Pays d’Olmes (93,8) et d’Arize-Lèze (83,9). Les personnes les plus touchées sont âgées de 20 à 45 ans. Le taux moyen de positivité des tests est de 1 % dans le département. Neuf cas sur dix correspondent à des mutations covid-19, dont le variant delta.

19 personnes sont hospitalisées, dont cinq dans les services de réanimation. La tension hospitalière dans les CHU de l’Ariège est de 63 %.

Pour ce qui est de la vaccination, 81 % de la population ont déjà reçu au moins une dose de vaccin (soit 128 331 primo-injections). Au total, 114 918 habitants sont entièrement vaccinés. Depuis la fin du mois de septembre, l’ARS Occitanie demande aux plus fragiles (personnes âgées, atteintes de comorbidités ou présentant un haut risque de formes graves du virus) d’effectuer un rappel de vaccin. Plus de 4 000 troisièmes injections ont déjà été réalisées en Ariège.