Ariège : 64,8 millions d’euros d’investissements dans le budget 2022

Le Conseil départemental de l’Ariège a voté son budget pour l’année 2022 : au total, 64,8 millions d’euros seront dédiés à l’investissement sur le territoire. Explications.

Réunis en assemblée plénière la semaine dernière, les membres du Conseil départemental de l’Ariège ont voté le budget primitif pour l’année 2022.

Côté dépenses, il se divise en deux axes. Le premier : le budget de “fonctionnement”, dédié à toutes les dépenses de fonctionnement du Département (personnel, participation aux charges du SDIS, etc.), s’élève à 210,6 millions d’euros. Le second : les “investissements” (principalement pour les voiries, les établissements scolaires, etc.), s’élèvent à 64,8 millions d’euros. Ce dernier atteint un « niveau record » selon les conseillers départementaux.

Rapporté au nombre d’habitant, le Conseil départemental de l’Ariège soutient que les dépenses réelles d’investissements sont de l’ordre de 317 euros par individu. « La moyenne nationale est de 195 euros, ce qui place le Conseil départemental de l’Ariège à la huitième position des départements de France qui investissent le plus par habitant », se félicitent les élus.

La moitié des investissements dédiée au très haut débit et aux travaux routiers en Ariège

Dans le détail, le Département annonce qu’une grande partie des investissements sera dédiée au déploiement du très haut débit en Ariège : à hauteur de 18,6 millions d’euros.

Dans le même temps, 14,6 millions d’euros seront fléchés vers les travaux routiers, afin de « renforcer l’accessibilité, la sécurité et améliorer les conditions de déplacements privés et professionnels », explique le Conseil départemental.

Plusieurs études vont notamment être réalisées pour la déviation de Salvayre, pour la sécurisation de l’entrée Ouest de Saint-Girons, de la route entre Saint-Lary à Orgibet, du pont de Lacourt et des ponts d’Ornolac, ainsi que pour l’aménagement du giratoire Sud de Saverdun.

Des investissements pour l’isolation thermique des bâtiments

Près d’1,7 million d’euros seront dédiés à l’isolation thermique de l’Hôtel du Département. De plus, 34 autres bâtiments administrés par le Conseil départemental, dont les collèges, les bâtiments administratifs, le siège du SDIS et des gendarmeries, seront étudiés pour y effectuer des travaux énergétiques.

« Dès 2022, la priorité sera donnée aux bâtiments les plus énergivores notamment le collège d’Ax-les-Thermes où un réseau de chaleur bois est en cours de conception, le Centre Universitaire de Foix, la Cité scolaire du Couserans, le collège Louis Pasteur à Lavelanet seront également concernés », ajoutent les élus.

Faire de l’Ariège un territoire “Zéro chômeurs de longue durée”

En 2022, le Conseil départemental de l’Ariège continuera d’investir dans le dispositif “Zéro chômage de longue durée”. « Nous interviendrons financièrement dans ce projet à hauteur de 2 900 euros par poste créé », soutient la collectivité. L’objectif est de favoriser la création d’emplois sur le territoire, et notamment en faveur des personnes considérées comme “éloignées” du monde de l’entreprise.

Lutter contre la fracture numérique dans les collèges

Chaque année, 500 000 euros sont en moyenne investis pour la mise à niveau des équipements informatiques, la distribution de tablettes, la mise en service d’imprimantes 3D, l’installation d’écrans interactifs, etc. « Les actions menées en faveur du numérique éducatif illustrent la volonté des élus de lutter contre la fracture numérique mais aussi de permettre aux élèves ariégeois de bénéficier d’excellentes conditions pour étudier », assure le Conseil départemental.

Poursuite des investissements dans le patrimoine historique

La valorisation du site du château de Foix se poursuivra en 2022 avec la mise en chantier du second ascenseur, pour permettre à tous les visiteurs d’accéder au pied du château. De plus, 1,6 millions d’euros seront dédiés aux travaux du Palais des Evêques de Saint-Lizier. « Le Conseil départemental de l’Ariège développe depuis longtemps une politique de restauration et de mise en valeur de son patrimoine historique, sur les édifices et sur les objets patrimoniaux », expliquent les élus.

Une partie des investissements sera également dédiée au “récolement des collections des musées”. Cela consiste à passer en revue chaque objet qui compose une collection de musée, vérifier son état et compléter la fiche informatique descriptive. « La reprise récente de la gestion de la grotte et du musée du Mas d’Azil amènera le Département à réaliser une étude approfondie et inédite des collections sur ce site majeur pour la préhistoire ariégeoise », précise Christine Téqui, présidente de la collectivité.