Week-end du Nouvel an : les prévisions de circulation en Occitanie

Pour le week-end du Nouvel an, la circulation s’annonce assez fluide en Occitanie du vendredi 30 décembre au lundi 2 janvier. Les bouchons concerneront surtout l’Est de la France.

La circulation sera normale en Occitanie lors du week-end du Nouvel an. Crédit photo : Bryan Faham/JT

Fin des vacances de Noël, week-end du Nouvel an… Il risque d’y avoir du monde sur les routes. De nombreux automobilistes vont effectivement rejoindre leurs proches pour fêter la Saint-Sylvestre ou rentrer chez eux après leurs congés. Pour autant, pas de difficultés de circulation en vue dans la région. Bison Futé voit effectivement vert en Occitanie du vendredi 30 décembre au lundi 2 janvier.

Cela devrait donc plutôt bien rouler sur le territoire. Quelques bouchons sont toutefois à prévoir ce week-end, notamment au retour des stations de sports d’hiver. Mais ils se concentreront surtout dans la partie Est de la France. La circulation s’annonce difficile en Bourgogne, dans l’Est et la région Rhône-Alpes-Auvergne ce dimanche et en Île-de-France, en Bourgogne et dans l’Est ce lundi.

Quelques précautions de circulation en Occitanie

En ce qui concerne les stations de sport d’hiver, il faudra justement être prudents en traversant les départements situés dans des zones montagneuses. Effectivement, les équipements d’hiver, c’est-à-dire les pneus neige ou les chaînes, sont obligatoires dans certaines de leurs communes du 1er novembre au 31 mars prochain. Plusieurs départements sont concernés par cette obligation en Occitanie.

C’est le cas du Tarn, de l’Aveyron et de la Lozère, mais aussi de l’Ariège, des Hautes-Pyrénées, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales et de la Haute-Garonne. Pour circuler dans plusieurs de leurs communes, il faut donc équiper sa voiture de pneus hiver ou détenir des chaînes ou chaussettes à neige. Cette obligation concerne tous les véhicules à quatre roues. Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros.