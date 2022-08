Où passer des vacances naturistes en Occitanie ?

Cet été, le Journal Toulousain vous propose une sélection de campings naturistes, pour chaque département d’Occitanie. Ces derniers vous proposent des séjours en bord de mer, des balades en pleine forêt, des baignades dans l’eau douce d’une rivière, ou encore des soirées endiablées, pour profiter pleinement des vacances.

Des vacances à la campagne au camping Les Aillos de Haute-Garonne, au cœur de l’Occitanie

Le camping Les Aillos, situé dans la commune de Caraman en Haute-Garonne, vous accueille pour un superbe séjour à la campagne dans votre plus simple appareil.

Cette structure quatre étoiles se situe à moins d’une heure de route de Toulouse, au cœur du Lauragais, dans le Pays de Cocagne. 90 emplacements sont disponibles, répartis sur près de six hectares boisés et verdoyants. Le plus ? La location de chalets et de roulottes dans lesquelles passer la nuit, avant de prendre le petit déjeuner dans un ancien corps de garde restauré et de barboter dans la piscine de plein air.

Infos pratiques : Camping Les Aillos, chemin des Aillos, Caraman., Haute-Garonne, Occitanie. Réservations : 05 61 83 22 57.

Des vacances à la montagne au domaine de l’Eglantière, dans les Hautes-Pyrénées

Les 45 hectares du camping de l’Eglantière, à Aries-Espénan dans les Hautes-Pyrénées, offrent une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées. Aussi, la rivière Le Gers traverse de part et d’autre le domaine. Elle devient le terrain de jeu favoris des petits, comme des plus grands, mais surtout des amateurs de pêche, grâce aux nombreux goujons et truites qui s’y ébattent.

Tout autour, les chênes, églantiers, frênes, châtaigniers, acacias et saules se côtoient et observent pousser en saison des mûres et des champignons. Pour découvrir toute cette nature luxuriante, optez pour une promenade à vélo sur les sentiers naturistes ou pour une balade en canoë au fil de l’eau, avant de vous reposer dans un des chalets, lodges, tentes et mobil-homes proposés à la location.

Infos pratiques : Domaine de l’Eglantière, Aries-Espénan, Castelnau-Magnoac, Hautes-Pyrénées, Occitanie. Réservations : 05 62 39 88 00.

Un camping au milieu des plus beaux villages de France, dans le Tarn

Le camping du Fiscalou, dans la superbe commune du Puycelsi dans le Tarn, est situé non loin de Castelnau-de-Montmiral et Cordes-sur-Ciel, classés parmi les plus beaux villages de France.

Mais si vous ne souhaitez pas passer en zone “textile” et profiter de vacances totalement naturistes, le camping offre un large panel d’activités pendant l’été : concours de pétanque, barbecues partagés, rencontres avec des viticulteurs locaux, lives de musique, balades dans les sentiers alentours, championnat de quilles finlandaises, sans oublier le marché de produits régionaux qui s’installe tous les lundis matins en face du restaurant. Vous y trouverez du miel, des fruits et légumes, du fromage, du canard et bien évidemment du vin.

Infos pratiques : Camping le Fiscalou, route de Montclar, Puycelsi, Tarn, Occitanie. Réservations au 05 63 30 45 95 ou en ligne.

Des vacances naturistes conviviales au camping Millefleurs, en Ariège

Deux mots pour décrire le camping Millefleurs à Gudas en Ariège : tranquillité et convivialité. Ce petit terrain naturiste est situé au pied du massif des Pyrénées et vous offre un accès rapide aux collines, bois et prairies qui bordent les montagnes.

Sur les 45 emplacements proposés, 39 sont nus et disposent d’une superficie minimum de 80 mètres carrés. De quoi installer votre tente, caravane ou camping-car sans risquer de gêner les voisins. Vous pourrez toutefois les rencontrer lors d’un dîner commun organisé deux fois par semaine devant la salle de réception.

Infos pratiques : Camping Millefleurs, Le Tuilier, Gudas, Ariège, Occitanie. Réservations : 05 61 60 77 56.

Le camping autonome le Pas de Ceilhes, en Aveyron

Le fonctionnement du camping le Pas de Ceilhes en Aveyron est particulier, mais pas moins plaisant. Pour y séjourner, il est préalablement nécessaire d’adhérer à l’association des Grifouls, gestionnaire du site. Les clients sont ensuite incités à prendre part à l’entretien et la maintenance des infrastructures, mais aussi à participer à la vie du collectif en préparant des repas communs ou en animant des soirées.

Vous pourrez également profiter du cadre pour effectuer des randonnées naturistes dans le parc naturel régional des Grands Causses ou pour piquer une tête dans le petit cours d’eau qui traverse le domaine et alimente par ailleurs la piscine.

Infos pratiques : Camping le Pas de Ceilhes, Fondamente, Aveyron, Occitanie. Réservations : 05 65 99 35 12.

Détente au bord du lac du camping Devèze, dans le Gers

Le camping naturiste Devèze, à Gaudonville dans le Gers, dispose d’un lac de presque deux hectares dans lequel vous pouvez pratiquer la pêche ou emprunter des canots. Trois autres bassins de baignades sont disponibles dans la partie aménagée du camping, à proximité desquels ont été installés des terrains de beach-volley, de pétanque, des tables de ping-pong et des pas de tir à l’arc.

De plus, vous pouvez également participer à l’un des nombreux ateliers manuels organisés durant la saison estivale, comme des initiations à la peinture à l’huile, des créations d’objets en cuir ou encore de cartes postales en trois dimensions. Pas de quoi s’ennuyer donc pendant les vacances d’été dans le Gers.

Infos pratiques : Camping Devèze, 773 chemin de Devèze, Gaudonville, Gers, Occitanie. Réservations au 05 62 66 43 86 ou en ligne.

Campez en pleine nature au Clos Barrat, dans le Lot

« Ici, l’air pur et la simplicité de tous les jours rendent les gens heureux. Les chevreuils vous saluent à l’aube et les orchidées sauvages s’épanouissent dans leurs couleurs abondantes », expliquent les propriétaires du camping le Clos Barrat, à Sérignac dans le Lot. Ce havre de paix vous promet des vacances naturistes reposantes… ou presque.

À la tombée de la nuit, des animations sont proposées chaque soir afin que les vacanciers partagent des moments conviviaux : allant de repas partagés aux feux de camp, en passant par des barbecues, des soirées quiz et des dîners préparés par la propriétaire. Vous pouvez également soumettre vos idées à l’accueil pour organiser votre propre soirée.

Infos pratiques : Domaine le Clos Barrat, lieu-dit Clos Barrat, Sérignac, Lot, Occitanie. Réservations : 06 47 50 09 78.

Des vacances en famille aux Manoques, dans le Tarn-et-Garonne

Un esprit familial plane au-dessus du camping Les Manoques, situés aux portes du Quercy blanc sur la commune de Valeilles dans le Tarn-et-Garonne. En effet, de nombreuses activités y sont proposées pour toute la famille. Les adultes peuvent se reposer au sein de l’espace détente, en bullant dans le jacuzzi, en s’offrant un massage ou en trainant dans le sauna, pendant que les enfants s’affrontent sur les terrains de basket, de badminton et de volley.

En soirée, toute la famille peut se rejoindre pour participer à un blind-test, un karaoké, un concert, un feu de camp ou un spectacle de magie.

Infos pratiques : Camping Les Manoques, Valeilles, Tarn-et-Garonne, Occitanie. Réservations : 05 63 95 24 06.

Séjours naturistes en bord de mer au camping Sérignan Plage, dans l’Hérault

Des façades ocres inspirées de l’architecture méditerranéenne, les rayons du soleil qui vous réchauffent la peau et le bruit des vagues en fond sonore. Le camping naturiste Sérignan Plage, situé dans le village éponyme dans l’Hérault, est bel est bien un témoin de la culture occitane.

En plus d’un large choix d’installations de balnéothérapie, ce camping offre un accès direct à une plage de sable fin préservée de toute urbanisation. Pour vous plonger un peu plus dans l’ambiance des vacances en bord de mer, vous pouvez opter pour un séjour dans une des tentes roots qui dispose d’une vue imprenable sur la grande bleue. Dépaysement garanti.

Infos pratiques : Camping Sérignan Plage Nature, lieu-dit Les-Plages, Sérignan, Hérault, Occitanie. Réservations : 04 67 32 09 61.

Profitez de la douceur de la rivière au camping la Genèse, dans le Gard

Niché au creux des Cévennes, au bord des gorges de la Cèze, le camping la Genèse de Méjannes-le-Clap offre un cadre idyllique pour des vacances intimistes éloignées de toute l’agitation estivale. Ici, profitez des après-midis ensoleillés du sud de la France pour vous rafraîchir dans la rivière adjacente, au pied des falaises rocheuses, ou pour trouver un coin ombragé permettant de dévorer un livre, à la fois bercé par les mouvements d’un hamac et la mélodie des cigales.

Infos pratiques : Camping La Genèse, route de la Genèse, Méjannes-le-Clap, Gard, Occitanie. Réservations : 04 66 24 51 82.

Des vacances naturistes dans un des villages naturistes de Leucate, dans l’Aude

La zone naturiste de Leucate, dans l’Aude, regroupe pas moins de sept villages indépendants répartis sur 50 hectares : Aphrodite, Oasis et Ulysse, composés d’appartements de vacances, puis Eden, Les Mas, Vénus et La Jetée dans lequel il est possible de louer des villas. Tous se situent en bord de mer, le long d’une plage sauvage d’un kilomètre qui s’étend du Grau de Leucate à l’entrée du port de plaisance.

La zone est interdite aux voitures. Tout a été pensé pour les piétons, afin que vous circuliez librement entre la plage, les jardins fleuris des villages et votre logement. Les allées vous permettent également de vous rendre au centre commercial naturiste, dans lequel vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour passer les vacances : épicerie, boucherie, boulangerie, pâtisserie, tabac, restaurants, laverie, mais aussi salon de coiffure, cabinet d’ostéopathie, institut de beauté…

Infos pratiques : Zone naturiste de Leucate, Leucate, Aude, Occitanie. Réservations propres à chaque village.

Mas de la Balma au cœur de la forêt et des torrents, dans les Pyrénées-Orientales

Un petit paradis pour les amoureux de la nature. Le centre naturiste Mas de la Balma, à Montbolo dans les Pyrénées-Orientales, est un domaine de 62 hectares composé de forêts de chênes, châtaigniers, frênes, peupliers et noisetiers. Il est délimité par trois torrents qui forment des cascades et des trous d’eau dans lesquels il est agréable de barboter en ces temps de fortes chaleurs.

Situé au pied du Canigou, le domaine est très éloigné de la cohue des zones touristiques du département et vous pouvez facilement y effectuer des promenades, nus, dans les bois. Les propriétaires décrivent l’atmosphère du camping comme étant « calme, conviviale, chaleureuse et décontractée ». Elle s’anime tout l’été avec les cargolades ou encore les soirées du vendredi durant lesquelles les vacanciers partagent des repas.

Infos pratiques : Mas de la Balma, route de Taulis, Montbolo, Pyrénées-Orientales, Occitanie. Réservations : 04 68 39 08 88.

Camping sauvage à La Combe de Ferrière, en Lozère

Avis aux amateurs de balades naturistes et de grand air. Le camping La Combe de Ferrière est fait pour vous. Il s’étend sur près de 40 hectares et propose à la location 35 emplacements ombragés et recouverts d’herbe sur lesquels vous pouvez planter vos tentes. L’ambiance y est plutôt rustique, elle vous invite à poser vos appareils électroniques pour profiter du cadre et du silence offerts par la forêt environnante.

Pour ceux qui souhaitent un peu plus de confort, les propriétaires proposent également des séjours dans leur gîte, au sein duquel sont servis des repas simples, authentiques, accompagnés de vins des Cévennes.

Infos pratiques : Camping La Combe de Ferrière, Saint-Michel-de-Dèze, Lozère, Occitanie. Réservations : 04 66 94 22 25.