Trafic du week-end de la Pentecôte : Bison Futé voit rouge en Occitanie

Bison Futé voit rouge dans le sens des départs ce vendredi 3 juin pour le week-end prolongé de la Pentecôte et prévoit que le trafic sera dense dans le sens des retours ce lundi 6 juin : certains grands axes d’Occitanie sont à éviter.

Le week-end de la Pentecôte offre aux Français la possibilité d’un week-end prolongé grâce à un jour férié ce lundi 6 juin. Par conséquent, Bison Futé prévoit de nombreux déplacements de loisirs, notamment depuis l’Île-de-France jusqu’en Occitanie, mais aussi à l’intérieur même de la région.

Ce vendredi est classé rouge dans le sens des départs

« Les départs du week-end se répartiront entre le vendredi après-midi et le samedi matin », prévient Bison Futé. Ce vendredi 3 juin, le trafic sera très dense dans le sens des départs sur l’ensemble du territoire français. La circulation sera notamment intense dans l’après-midi sur l’Arc méditerranéen. Bison Futé conseille aux usagers d’éviter l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne entre 16h et 19h, et l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne entre 17h et 22h.

Pour les personnes qui décident de partir en week-end ce samedi 4 juin, l’autoroute A9 entre Montpellier et Narbonne doit être évitée entre 10h et 12h. Idem pour l’A62 entre Toulouse et Bordeaux. Le trafic sera également dense sur l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne de 10h à 14h.

Une circulation dense dans le sens des retours ce lundi

« La circulation sera dense dès le début de l’après-midi en direction de l’Île-de-France » ce lundi 6 juin, ajoute Bison Futé. Il est conseillé d’éviter l’autoroute A9 entre Montpellier et Orange de 11h à 13h, puis entre Narbonne et Montpellier de 16h à 19h. La circulation sera également difficile depuis Montpellier sur l’A75, en direction de Clermont-Ferrand, en fin d’après-midi.

Du côté de Toulouse, l’A61 sera saturée entre Narbonne et la Ville rose durant la quasi-totalité de l’après-midi, de 15h à 20h. L’usage de l’A62 entre Toulouse et Bordeaux est également à proscrire entre 16h et 19h.