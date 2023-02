Tourisme. Voici le top des villes les plus accueillantes en Occitanie

Le site de réservations d’hébergement Booking.com a décerné ses “Traveler Review Awards 2023”. Voici les villes les plus accueillantes en Occitanie selon ce palmarès.

Gaillac, dans le Tarn en Occitanie, est la quatrième ville la plus accueillante de France d’après les “Traveler Review Awards 2023”. Crédit photo : CC BY SA Calips – Wikimedia commons

Comme chaque année, le site de réservations d’hébergements Booking.com a décerné ses “Traveler Review Awards 2023”. Ce palmarès, dont c’est la onzième édition, récompense les prestataires et les hébergements les mieux notés dans 220 pays. Pour cela, il s’appuie sur plus de 240 millions d’avis d’utilisateurs du site. De quoi donner des idées de destinations pour les vacances.

D’après ce palmarès, la France est le troisième pays le plus accueillant du monde, avec plus de 103 000 récompenses pour ses hébergements. Elle est devancée par l’Italie et l’Espagne. Et voici le Top 3 des villes les plus accueillantes au monde : Polognano à Madre (Italie), Hualien (Taiwan), et Saint-Sebastien (Espagne).

Parmi les régions françaises, l’Alsace est en tête. D’ailleurs, trois villes alsaciennes occupent le podium du classement national : Kaysersberg, Eguisheim et Riquewihr. Toutes sont dans le Haut-Rhin. Vient ensuite Gaillac, dans le Tarn. Il s’agit de la seule ville d’Occitanie à figurer dans le Top 20 national.

Quelles sont les villes les plus accueillantes en Occitanie ?

Le Top 5 dans l’ex-région Midi-Pyrénées

– Gaillac, Tarn

– Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées

– Figeac, Lot

– Montauban, Tarn-et-Garonne

– Rodez, Aveyron

Le Top 5 dans l’ex-région Languedoc-Roussillon

– Uzès, Gard

– Céret, Pyrénées-Orientales

– Frontignan, Hérault

– Carcassonne, Aude

– Limoux, Aude.