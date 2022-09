Tourisme. L’échange de maisons pour les vacances en vogue en Occitanie

L’Occitanie compte désormais plus de 16 510 adeptes de l’échange de maisons pendant les périodes de vacances, selon HomeExchange.

L’idée aurait paru saugrenue il y a encore vingt ans. L’échange de maisons devient tendance en Occitanie, notamment pour des vacanciers soucieux de préserver leur pouvoir d’achat. La région compte désormais plus de 16 510 adeptes de cette pratique pendant les périodes de vacances, selon HomeExchange, une plateforme spécialisée dans ces échanges.

« En Occitanie, HomeExchange a enregistré 94 600 nuitées en juillet et août – soit près de 26 % de plus qu’en été 2019. Ainsi, dans la même lignée que depuis le début de la crise sanitaire, la région est restée dans le classement les destinations les plus populaires, juste derrière la Bretagne, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Montpellier, Toulouse, Nîmes, Sète et Albi sont les villes qui ont séduit le plus les touristes », selon la plateforme basée à Paris.

La tendance de l’échange de maisons va se poursuivre en Occitanie

Elle constate également que « si la région est attrayante pour les vacanciers de France et d’ailleurs, les Occitans eux-mêmes ont choisi l’échange de maisons pour s’accorder un moment de détente et déconnecter du quotidien. En effet, plus de 1 380 personnes habitant dans la région se sont inscrites sur la plateforme cet été. Paris, le Morbihan, le Finistère, la Haute-Savoie et les Landes sont les destinations vers lesquelles les habitants de la région se sont le plus tournés. »

Et la tendance de l’échange de maisons durant les vacances devrait se poursuivre. En effet, 10 370 nuitées sont pour le moment prévues dans la région d’ici à la fin de l’année, dont 2 550 pour les vacances de la Toussaint, selon HomeExchange. « La réduction des loisirs et des vacances font partie des nombreuses conséquences de la hausse de l’inflation dans la vie quotidienne des Français. Beaucoup de personnes nous racontent qu’elles n’auraient jamais pu continuer de voyager sans l’échange de maisons tant les économies faites sont considérables », déclare Charles-Edouard Girard, cofondateur de la plateforme, dans un communiqué.