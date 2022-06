Tourisme. Des bons plans pour visiter l’Occitanie durant l’été

Le conseil régional d’Occitanie met en place une série de mesures, comme la carte Occ’Ygène pour soutenir le tourisme de proximité.

À l’approche de la saison estivale, la Région Occitanie annonce la mise en place de plusieurs mesures visant à favoriser le tourisme de proximité. « La carte Occ’ygène ainsi que les offres estivales de trains et cars liO font leur retour », annonce Carole Delga (PS), la présidente du conseil régional. Lancée à l’été 2020, la carte Occ’Ygène permet d’obtenir des avantages et des réductions sur des prestations touristiques, de loisirs et sur la réservation d’hébergements. Elle est accessible à tous les profils : jeunes, seniors, familles, couples, ou indiviuel.

La carte Occ’Ygène fait son retour pour un tourisme pour tous en #Occitanie !



Plébiscitée les années passées, elle associe désormais de nouveaux partenaires comme les Départements du Gard, de l'Ariège et du Lot.



+ d’infos 👉 https://t.co/v5CF7QmCYj pic.twitter.com/AB2kwfKTRy — Région Occitanie (@Occitanie) June 8, 2022

Ces offres sont « complétées cette année par une mesure unique en France pour les jeunes de 18 à 26 ans d’Occitanie. Ils pourront bénéficier des synergies du train régional et national », ajoute la présidente. Les bénéficiaires du programme “+ = 0”, qui permet aux jeunes d’avoir des réductions sur leurs trajets, auront également une réduction sur la carte Avantage valable dans les TGV et Intercités. Pour le grand public, des billets de train liO à un euro et des offres en lien avec les grands événements ou sites touristiques de la région sont également proposés. Un million de tickets seront disponibles à ce tarif pour favoriser le tourisme en Occitanie.

« Avec le comité régional du tourisme en Occitanie, la SNCF et les professionnels de la filière du tourisme, nous agissons en “pack” pour que cette saison estivale soit une réussite en Occitanie ! Pas de grands discours donc, mais des actions concrètes pour “voyager local” plus facilement et profiter de notre belle région tout en soutenant la filière », ajoute Carole Delga.