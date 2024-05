Tabagisme : l’Occitanie, deuxième région où l’on fume le plus

Une étude de Santé publique France révèle que l’Occitanie est la deuxième région française où le tabagisme est le plus répandu. Des disparités régionales marquées mettent en lumière les défis persistants dans la lutte contre ce fléau.

© africa_pink / Shutterstock.com

L’Occitanie se positionne comme la deuxième région française où l’on fume le plus, selon une étude sur le tabagisme dévoilée par Santé publique France ce mardi 28 mai. Avec 28,9 % de ses adultes fumant quotidiennement, elle se place juste derrière la Provence-Alpes-Côte d’Azur (29,5 %) et devant la Bourgogne-Franche-Comté (27,4 %). Le Grand Est et la Nouvelle-Aquitaine complète ce regrettable top 5.

Des disparités régionales marquées

Cette étude met en lumière les disparités régionales du tabagisme en France. Alors que les taux les plus élevés se concentrent dans le Sud et l’Est du pays, les Outre-mer affichent les chiffres les plus bas, avec environ un adulte sur dix fumant quotidiennement en Guyane, Guadeloupe et Martinique. Sur le territoire métropolitain, c’est en Île-de-France et dans le Centre-Val de Loire que l’on observe les chiffres les plus bas, avec 21,9 % de fumeurs quotidiens.

Dans cette étude, Santé publique France a également identifié des disparités entre hommes et femmes. En Occitanie, 26,6 % des femmes fument quotidiennement, plaçant ainsi la région en tête de ce classement. Chez les hommes, bien que l’Occitanie conserve une place sur le podium, elle se retrouve troisième, avec un taux de 30,5 %, derrière la Normandie et la région PACA.

Les facteurs du tabagisme en Occitanie

Les causes de ces disparités régionales demeurent complexes. En Occitanie, PACA et Pays-de-la-Loire, « ces dernières pourraient être culturelles (image du tabagisme), liées à des facteurs socio-économiques non pris en compte dans les analyses (conditions de vie, sociabilité, facilité d’accès à du tabac moins cher…) ou à l’investissement local dans la lutte contre le tabagisme », selon Santé publique France. À cela, il faut ajouter l’achat transfrontalier qui pourrait aussi être une explication.

En dépit de ces chiffres inquiétants, l’étude révèle un espoir : plus de la moitié des fumeurs expriment le désir d’arrêter. Ça tombe bien, la journée mondiale sans tabac est proche. Elle est célébrée le 31 mai.