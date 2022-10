Sobriété énergétique : la Région Occitanie annonce des mesures d’urgence

Face à la crise de l’énergie, la Région Occitanie a décidé de déployer des mesures d’urgence pour la sobriété énergétique. La collectivité a ainsi annoncé des actions pour diminuer la consommation énergétique dans les lycées, mais également la création d’un fonds qui récoltera des dons destinés aux personnes en situation de précarité énergétique.

La Région Occitanie a annoncé des mesures pour la sobriété énergétique © Fabien Ferrer – Région Occitanie

L’information n’est pas nouvelle. Carole Delga veut faire de l’Occitanie « la première Région à énergie positive », c’est-à-dire qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme. La présidente de la Région a fait le bilan des premières mesures mises en place pour atteindre cet objectif : économies d’énergie dans les lycées de plus de 20 %, 81 000 foyers aidés pour leurs travaux de rénovation énergétique, déploiement des transports en commun, mais aussi relocalisation d’industries et création de nouvelles filières énergétiques comme l’éolien en mer…

« Les résultats sont là », assure Carole Delga. La Région Occitanie ne compte toutefois pas s’arrêter en si bon chemin. « Nous avons pris un train d’avance et allons continuer à être locomotives », assure la présidente de la Région.

Diminuer la consommation énergétique des lycées d’Occitanie

La crise de l’énergie oblige d’ailleurs l’Occitanie à accélérer la cadence. La présidente de la Région a ainsi annoncé des mesures d’urgence pour la sobriété énergétique, à commencer par la généralisation du chauffage à 19 °C dans les salles de classe des lycées et l’arrêt systématique du chauffage dans les espaces de circulation. Les panneaux lumineux dans les établissements scolaires seront aussi éteints la nuit.

À plus long terme, la Région va mobiliser 215 millions d’euros d’ici 2027 pour la rénovation énergétique des lycées. « C’est plus du double par rapport à 2016-2021 », souligne Carole Delga. Elle avait en effet investi 100 millions d’euros lors de cette période. L’objectif : diminuer la consommation d’énergie des lycées de 10 % d’ici 2027, de 40 % d’ici 2030 et 60 % d’ici 2050.

En attendant, la Région Occitanie va débloquer une enveloppe de 22 millions d’euros afin d’aider les lycées « qui voient leurs factures exploser » à cause de la hausse des prix de l’énergie, précise la présidente de la collectivité.

La Région Occitanie déploie plusieurs aides pour l’habitat

En plus de ces différentes mesures, la Région Occitanie a décidé désormais, d’avancer le montant des aides à la rénovation énergétique. Ainsi, les subventions Rénov’Occitanie et celles attribuées par l’État pour des travaux de rénovation énergétique seront versées avant le début des chantiers et non plus après. La collectivité avancera donc jusqu’à 20 000 euros pour les foyers les plus modestes.

La Région @Occitanie lance un Fonds Énergie Solidaire. Destiné aux ménages en situation de précarité énergétique, il sera abondé par des dons provenant d’entreprises mais aussi du grand public. pic.twitter.com/Ai3fhkBzBR — Carole Delga (@CaroleDelga) October 10, 2022

Enfin, la Région a annoncé la création du Fonds Energie Solidaire Occitanie, en partenariat avec les associations “Énergie Solidaire” et “les amis d’Enercoop”. Il aura pour mission de récolter des dons auprès des professionnels locaux de l’énergie renouvelable et du grand public pour les reverser à des projets en faveur de personnes en situation de précarité énergétique, notamment l’auto-réhabilitation ou la rénovation de logements insalubres. L’ambition est de toucher 10 000 ménages par an.