Aucun problème de circulation en Occitanie pour le retour des vacances

La circulation sera fluide en Occitanie pour le dernier week-end des vacances d’hiver de la zone C. À contrario, quelques difficultés sont à prévoir dans l’Est de la France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Attention donc si vous rentrez d’un séjour au ski dans les Alpes.

Les conditions de circulation sont bonnes en Occitanie pendant le dernier week-end des vacances. Crédit photo : Bryan Faham/JT

Le retour des vacances est parfois difficile. Mais il l’est encore plus lorsqu’on se retrouve coincés dans les embouteillages… Heureusement, Bison Futé voit vert ce week-end en Occitanie. Le retour des vacances, pour ceux qui sont restés dans la région, devrait se faire sans encombre. La circulation sera fluide samedi 4 et dimanche 5 mars dans le sens aller, de même que dans le sens retour.

Les grands axes, comme l’autoroute A62 entre Bordeaux et Toulouse, l’A20 entre Brive et Montauban, l’A64 entre Bayonne et la Ville rose, puis l’A61 jusqu’à Narbonne, et l’A9 jusqu’à Montpellier, seront conformes au trafic habituel. Même les routes nationales qui permettent de revenir des Pyrénées, ou de les rejoindre, ne seront pas spécialement encombrées.

Quelques perturbations dans le Nord-Est ce week-end

L’Occitanie ne sera donc pas frappée par des embouteillages. Mais ce ne sera pas le cas partout. Si vous revenez d’un séjour au ski dans les Alpes, votre retour risque d’être quelque peu perturbé. En effet, Bison Futé annonce que la circulation sera difficile dans le sens des retours au niveau du Nord-Est du pays ce samedi 4 mars. Si vous décidez de partir au Luxembourg en voiture ce week-end, il est conseillé d’éviter l’autoroute A31 entre Nancy et la frontière entre 13h et 17h. Il y aura également du monde sur l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune (plus au Nord, vers Dijon) entre 10h et 16h.

Samedi #BisonFuté annonce une circulation difficile dans l’est de la France.

Sur les longs trajets, faites une pause toutes les deux heures 😴https://t.co/xTRJDlNeeF pic.twitter.com/QLFOkP2GyE — Sécurité routière (@RoutePlusSure) March 2, 2023

Enfin, Bison Futé recommande aux automobilistes de ne pas emprunter l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon en milieu de journée. En effet, l’axe est classé rouge entre 11h et 15h. La circulation restera dense tout au long de la journée, entre 7h du matin et 16h.