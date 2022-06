SNCF : Carole Delga dénonce les trop nombreux retards de trains sur la ligne Toulouse-Tarbes

Retards à répétition, trains supprimés régulièrement… Les dysfonctionnements sur les trains de la ligne SNCF Toulouse-Tarbes s’enchaînent et provoquent la colère des usagers… et de Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie. Cette dernière alerte le directeur général de la SNCF quant à cette situation qu’elle juge inacceptable et demande à Luc Lallemand de faire le nécessaire.

© Nicolas Belaubre – Le Journal Toulousain

« La ligne ferroviaire Toulouse-Tarbes subit, depuis le retour des vacances de printemps, des dysfonctionnements graves et récurrents qui entament la régularité des trains, confrontent les usagers à des situations aussi incompréhensibles qu’inextricables et discréditent le transport ferroviaire en général », affirme Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie dans un courrier adressé à Luc Lallemand, le directeur général de la SNCF. Une correspondance qui fait suite à de nombreux retards et annulations de trains qui ont eu lieu sur cette ligne.

Bonjour. Peut-on espérer une journée sans problème sur la ligne Toulouse Tarbes aujourd’hui ? Merci — Bruno DERET (@brunoD666) May 13, 2022

La Région prend notamment pour exemple, les journées noires du 10 et 11 mai derniers, durant lesquelles pas moins de 75 trains ont été retardés ou tout bonnement annulés. Selon la SNCF, il s’agissait « d’une conjonction de défaillances techniques des matériels de signalisation ». Argument que Carole Delga ne peut plus entendre. Pas plus que les usagers.

Bonjour, que se passe-t-il encore sur la ligne Toulouse Tarbes ? C’est tous les jours…

Le train 872708 est à quai et ne redémarre pas…

Doit on prévoir de rentrer comme hier à presque 20h à Tlse ? — Maeva SIMETE (@MSimete) May 19, 2022

D’autant que les dysfonctionnements ne se limitent pas à certaines périodes mais deviennent réguliers et récurrents, résultat de « nombreux problèmes de maintenance et de gestion opérationnelle de ces incidents », constate la Région, qui juge « cette situation totalement inacceptable ». La collectivité dénonce le manque de professionnalisme de la SNCF avec d’autant plus de vigueur qu’elle lui alloue des enveloppes financières pour, justement, en améliorer la performance. Elle a ainsi pris à sa charge 20 millions d’euros voués à la régénération de la caténaire.

La Région Occitanie se fait pressante

Mais « les investissements massifs déjà réalisés de produisent pas les résultats attendus et les travaux qui se poursuivent apparaissent aujourd’hui non maîtrisés, dérivant en termes de coûts, de délais de finalisation et de gains de régularité », regrette la Région. Une situation qui ne peut plus durer pour Carole Delga, qui a fait du transport ferroviaire l’une de ses priorités, au travers du Plan rail. Elle exige donc de la SNCF qu’elle mette en œuvre toutes les actions nécessaires afin de garantir un service de qualité.

Pour se faire entendre, la présidente de Région menace de durcir les sanctions financières déjà en vigueur. Ces dernières avaient « permis une très nette amélioration de la régularité et de la ponctualité (91% à l’heure) des trains en Occitanie ces 24 derniers mois. Il doit en être de même sur la ligne Toulouse-Tarbes », fustige Carole Delga. A bon entendeur…