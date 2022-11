Reprise partielle de la circulation des trains entre Narbonne et Castelnaudary

Une semaine après le déraillement d’un train en gare de Carcassonne, la circulation reprend partiellement entre Narbonne et Castelnaudary ce mardi 29 novembre.

C’est un retour progressif à la normale. La circulation des trains reprend partiellement entre les gares de Narbonne et Castelnaudary, dans le département de l’Aude, à partir de ce mardi 29 novembre.

Le trafic a été totalement interrompu après le déraillement d’un train de marchandise en gare de Carcassonne une semaine auparavant, mercredi 23 novembre. Des dégâts importants aux infrastructures ont été provoqués.

Rétablissement de la circulation de trains sur une seule voie

« Les opérations de relevage et d’évacuation des deux wagons sortis des rails sont terminées. Elles ont nécessité l’intervention de la grue ferroviaire la plus puissante de France, dotée d’une flèche pivotante et capable de lever jusqu’à 100 tonnes de charge », raconte la SNCF.

Les équipes SNCF Réseau ont pu remettre en service une des deux voies de train. Pour cela, il a notamment fallu remplacer 1500 traverses et diverses installations de signalisation. « Les dégâts causés à la deuxième voie nécessitent des travaux plus importants. Leur durée et la date envisagée pour la reprise des circulations seront communiquées ultérieurement », indique la compagnie ferroviaire.

« Le rétablissement de la circulation ferroviaire sur une voie va seulement permettre la circulation d’un quart du nombre de trains habituels », prévient la SNCF qui invite tous les voyageurs qui le peuvent à reporter leur voyage.

Combien de trains vont circuler entre Narbonne et Castelnaudary ?

TER

– 1 aller-retour Toulouse-Nimes

– 1 aller Toulouse-Perpignan et 1 retour Narbonne-Toulouse

– 3 allers et 4 retours Toulouse-Castelnaudary

En complément, des autocars en nombre limité sont affrétés entre Toulouse et Narbonne et entre Carcassonne et Limoux.

Intercités

– 3 allers-retours Marseille-Bordeaux

Ces trains desserviront en complément les gares de Villefranche de Lauragais, Castelnaudary et Lézignan Corbières

TGV

– 1 aller-retour Lyon-Toulouse via Narbonne

Informations pratiques : les horaires sont disponibles sur le site de la SNCF