Récap d’actu. Rentrée scolaire 2023, réforme des retraites et l’adversaire du TFC en quarts de finale de Coupe de France.

Pour ce récap d’actu, le JT a sélectionné cinq informations à retenir de la semaine passée avec au programme: une centaine de classes va fermer à la rentrée 2023 en maternelle et primaire par manque d’élèves en Haute-Garonne, les Gilets Jaunes se mobilisent à Toulouse contre la réforme des retraites et le tirage au sort du TFC pour les quarts de finale de Coupe de France.

98 classes fermées en maternelle et primaire à la rentrée 2023

98 classes fermeront à la rentrée 2023 en Haute-Garonne (CC BY I.Clio / wikimedia commons)



La rentrée 2023 se prépare dès maintenant en Haute-Garonne et elle est synonyme de fermeture de classes. Dans le département, 98 classes de maternelle et primaire vont fermer l’année prochaine. En cause, la baisse du nombre d’élèves dans le premier degré. Ils seront au nombre de 120 116 l’année prochaine soit une baisse de 580 élèves. En revanche, 54 devraient voir le jour à la rentrée 2023, notamment à Saint-Jory où le nombre d’élèves est en hausse.

Des postes d’enseignants vont également être supprimés en Haute-Garonne. « Nous avons l’obligation d’en rendre six au ministère de l’Education », précise Arnaud Leclerc, directeur académique des services de l’Education nationale (Dasen) de la Haute-Garonne. Le département ne sera pas le seul à perdre des postes au sein de l’académie de Toulouse. En revanche, dans les collèges et lycées du département, le nombre d’élèves sera en hausse l’année prochaine, avec 1700 élèves supplémentaires. L’article complet à retrouver ici.

Réforme des retraites : les Gilets Jaunes se mobilisent à Toulouse

Des Gilets Jaunes étaient également présents lors de la manifestation contre la réforme des retraites à Toulouse © Héloïse Thépaut

Les Gilets Jaunes étaient une nouvelle fois mobilisés dans les rues de Toulouse ce mardi pour manifester contre la réforme des retraites. Ils se sont joint au cortège général qui comptait des dizaines de milliers de personnes à Toulouse. Venus en solidarité avec les syndiqués, les Gilets Jaunes portaient haut et fort leurs revendications: « Nous demandons un recul de l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans », déclare Henri.

Pour son compère Serge, l’âge légal de départ à la retraite n’était pas la priorité: «Je souhaiterais plutôt une pension de retraite à taux plein dès 40 annuités ». Ces mêmes Gilets Jaunes ont prévu de se mêler au cortège ce samedi après l’appel des organisations syndicales à une nouvelle manifestation. Il sera aussi question de démocratie directe puisque les Gilets Jaunes réclament un référendum d’initiative citoyenne ou encore «la destitution d’Emmanuel Macron. » Le reportage complet de notre journaliste à lire ici.

Latécoère : les activités de Labège et Toulouse délocalisées à l’étranger

À Toulouse, l’activité de l’usine du groupe Latécoère va être délocalisée à l’étranger. © Arnaud Spani



Le comité directeur du groupe Latécoère, réuni dans un comité économique et social, a annoncé à ses salariés que les activités de l’usine de Toulouse Montredon allaient être délocalisées à l’étranger, avant la fin de l’année 2024, selon des informations de La Dépêche du Midi. Direction la Tchéquie et le Mexique, où cette entreprise spécialisée dans la sous-traitance d’équipements aéronautiques va désormais s’implanter. L’usine de Labège va quant à elle fermer ses portes.

Résultat: 150 salariés (109 à Montredon et 36 à Labège) vont être impactés, sans toutefois parler de licenciements puisque la direction du groupe affirme qu’il n’y en aura pas. La direction a justifié ces changements par le trop grand impact de la crise sanitaire, couplé aux difficultés de développement du Boeing 787. La présidente de la Région Occitanie Carole Delga pointe le manque de perspectives de développement dans la Région. «Depuis l’arrivée de nouveaux actionnaires en 2019, aucune perspective de développement offensif des sites en Occitanie n’est donnée, en dépit des aides publiques importantes qui ont été attribuées par l’Etat et l’Union européenne. Cela va à l’encontre de la politique de souveraineté industrielle que doit bâtir notre pays et que je défends à la tête de la Région Occitanie et de Régions de France», réagi Carole Delga. Le point complet sur la situation est à retrouver ici.

Un derby TFC-Rodez pour une place en demi-finales de la Coupe de France de football

Les joueurs du TFC le 8 février. Crédit photo : Toulouse Football Club

Après avoir battu Reims en huitièmes de finale de Coupe de France (3-1), le TFC affrontera son voisin Rodez en quarts de finale. C’est ce qu’a défini le tirage au sort effectué jeudi soir. La rencontre aura lieu au Stadium de Toulouse le 28 février ou le 1er mars. Les Violets de Philippe Montanier auront sûrement à cœur de l’emporter pour rallier le dernier carré de la compétition, mais face à eux, les Ruthénois vendront chèrement leur peau.

La tâche sera ardue pour les Toulousains, qui s’étaient inclinés lors de la dernière confrontation entre les deux formations le 2 mai 2022 sur la plus petite des marges (1-0). Pour lire l’article complet, c’est par ici.

La commune de Saint-Jory en vente sur Le bon coin

La mairie de Saint-Jory en Haute-Garonne CC BY SA 3.0 Didier Descouens



Pour protester contre une décision du maire, l’opposition municipale de la commune de Saint-Jory a mis en vente la ville sur Le bon coin vendredi 10 février. Les élus veulent ainsi protester contre la décision du maire Thierry Fourcassier de vendre des biens fonciers de la commune. Le montant de cette offre évidemment parodique est symbolique : 1,7 million d’euros. C’est le montant des factures impayées de la municipalité de Saint-Jory.

Endettée, la commune de Saint-Jory, située dans la métropole toulousaine, a déjà vendu plusieurs bien fonciers dans le but d’éponger ses dettes. L’opposition, menée par Victor Denouvion s’inquiète mais le maire Thierry Fourcassier se défend. Denouvion se rendra le 13 février à la Préfecture pour faire un bilan et demander notamment «des mesures urgentes ». Pour retrouver le point complet sur la situation de Saint-Jory, cliquer ici.