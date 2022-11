Récap d’actu. Jean-Luc Moudenc, le McDonald’s et le CHU font la Une

Un dimanche ensoleillé se termine. Et comme à chaque fin de semaine, voici le Récap d’actu du Journal Toulousain. Parmi les informations à retenir cette semaine, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc quitte Les Républicains, le CHU de Toulouse fait une greffe du nez avec une imprimante 3D, et le menu “maxi Best Of discriminations” au McDonald’s d’Aucamville. On vous dit tout.

Toulouse. La Banque Alimentaire en difficulté face à la hausse du nombre de bénéficiaires

La Banque Alimentaire de Toulouse compte jusqu’à 25 000 bénéficiaires par semaine © Banque Alimentaire

La Banque Alimentaire de Toulouse constate un nombre de bénéficiaires grandissant depuis quelques mois. Les dons deviennent insuffisants face à cette hausse. La Banque Alimentaire compte ainsi beaucoup sur sa grande collecte nationale qui aura lieu les 24, 25, 26 et 27 novembre prochains pour renflouer ses stocks. Voici l’article à lire pour en savoir plus.

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc quitte Les Républicains

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Crédit photo : Mairie de Toulouse

L’annonce surprise. Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a décidé de quitter le parti Les Républicains. Il l’a annoncé dans les colonnes du Figaro lundi 7 novembre, un mois avant l’élection du nouveau président du parti. Le JT donne ses motivations dans cet article

Récap d’actu. Les groupes de l’opposition font bloc contre Jean-Luc Moudenc

Les élus de l’opposition municipale : Isabelle Hardy, Vincent Gibert, Antoine Maurice, Agathe Roby, Hélène Cabanes, Romain Cujives et Caroline Honvault © Héloïse Thépaut

Tous les élus de l’opposition municipale à Toulouse ont décidé de s’unir face à la politique de Jean-Luc Moudenc. Ils dénoncent « l’immobilisme » de la majorité face à la crise environnementale et sociale et veulent ainsi « faire bouger les lignes ». Ils organisent une réunion publique début décembre. Pour en savoir plus, c’est ici.

Toulouse. Le CHU fait une greffe du nez avec une imprimante 3D

Le CHU de Toulouse est parvenu à reconstruire le nez d’une patiente sur son bras avec l’aide d’une imprimante en 3D. © CHU de Toulouse

C’est un exploit en matière de chirurgie. Pour la première fois, les équipes de chirurgie ORL et cervico-faciale du CHU de Toulouse et l’institut Claudius Regaud ont réalisé la greffe du nez d’une patiente après l’avoir reconstruit sur son bras avec une imprimante en 3D. Le JT vous raconte cette histoire.

Récap d’actu. Menu “maxi Best Of discriminations” au McDonald’s d’Aucamville à Toulouse

Les employés du McDonald’s d’Aucamville à Toulouse sont victimes de discriminations depuis plusieurs mois © 2022 Google

Plusieurs salariés du McDonald’s d’Aucamville à Toulouse dénoncent les discriminations dont ils sont victimes. Ils subissent depuis plusieurs mois des insultes à caractère raciste, sexiste et homophobe. Le fait de plusieurs équipiers et managers. Le JT vous raconte comment ça se passe en cuisine dans cet article.