Qui sont les Miss du Languedoc-Roussillon candidates à Miss France ?

Cameron Vallière et Chiara Fontaine, Miss Languedoc et Miss Roussillon, tenteront de décrocher la couronne de Miss France, samedi 17 décembre à Déols dans le Centre-Val de Loire.

(image d’illustration) CC Wikimedia Commons

Un duo de choc. Trente jeunes femmes tenteront de décrocher la couronne de Miss France samedi 17 décembre au M.A.CH 36 de Déols, près de Châteauroux, dans le Centre-Val de Loire. Parmi elles, il y aura deux candidates pour l’ex-région Languedoc-Roussillon.

Habituellement, le territoire est représenté par une seule et même candidate. Mais comme ce sera le cas cette année, le Languedoc et le Roussillon ont déjà eu droit, chacun, à sa reine de beauté. C’était déjà le cas il y a six ans, en 2016, mais aussi en 2009.

Miss Languedoc, Cameron Vallière, 23 ans

L’écharpe de Miss Languedoc est portée par Cameron Vallière, âgée de 23 ans. Encore étudiante en master 2 marketing et communication, elle est déjà autoentrepreneuse. Elle se prépare à lancer sa marque de cosmétique.

Originaire de Nîmes, Cameron Vallière avait déjà tenté sa chance lors de l’élection de Miss Languedoc en 2019, mais elle n’est arrivée que dauphine. « Miss France, c’est un rêve de petite fille », comme elle le raconte dans son portrait pour le concours.

Avec son esprit de sportive, elle a retenté sa chance. La jeune femme a pratiqué la gymnastique rythmique pendant huit ans et le basket durant quatre ans. C’est une touche-à-tout, et en devenant Miss France, elle n’a pas l’intention de changer cet aspect de sa personnalité.

Miss Roussillon, Chiara Fontaine, 20 ans.

Pour l’autre partie du territoire, l’écharpe de Miss Roussillon est portée par Chiara Fontaine, 20 ans. Plus jeune que sa voisine, elle est étudiante en deuxième année de licence de psychologie.

Originaire du village Corneilla-del-Vercol au Sud de Perpignan, Chiara Fontaine aussi a déjà tenté sa chance dans la quête de la couronne de Miss France. Auparavant victime de harcèlement lorsqu’elle était encore adolescente, la Miss Roussillon aimerait pouvoir mettre en avant cette cause durant son année de règne.

Très focalisée sur son objectif de devenir Miss France, Chiara Fontaine a mis ses études entre parenthèses. Mais pas de quoi laisser de côté le petit goûté de 16 heures, comme elle le montre dans son portrait pour l’élection.