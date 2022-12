Qui est Florence Demortier, Miss Midi-Pyrénées candidate à Miss France ?

Florence Demortier portera l’écharpe de Miss Midi-Pyrénées à l’occasion du concours Miss France qui se déroule samedi 17 décembre à Déols dans le Centre-Val de Loire.

Florence Demortier a été élue Miss Toulouse puis Miss Midi-Pyrénées et espère décrocher le titre de Miss France. Crédit photo : Eric BIGNON (LA VIOLETTE DANS SON TERROIR)

Le grand moment approche. Trente jeunes femmes tenteront de décrocher la couronne de Miss France samedi 17 décembre au M.A.CH 36 de Déols, près de Châteauroux, dans le Centre-Val de Loire. Parmi elles, Florence Demortier portera l’écharpe de Miss Midi-Pyrénées.

Originaire de Portet-sur-Garonne, en Haute-Garonne, la brune de 22 ans a remporté la couronne de Miss Toulouse en mars, puis celle du concours régional en septembre. Elle venait de terminer ses études de kinésithérapeute en décrochant son diplôme et se préparait à commencer son activité professionnelle.

« Je suis kinésithérapeute, car j’aime les gens, me sentir utile et pouvoir, avec mes connaissances et mes mains, venir en aide », explique la jeune femme dans les colonnes de Paris Match.

Miss Midi-Pyrénées en route vers Miss France

Participer à l’élection de Miss Midi-Pyrénées est une idée que Florence Demortier avait en tête depuis longtemps. La Portésienne espère marcher dans les pas de Chloé Morteau. Elle a été la dernière candidate de la région à décrocher la couronne de Miss France en 2009. « J’avais envie de vivre cette aventure à 100%, c’est pourquoi j’ai attendu la fin de mes études pour y participer. C’est une expérience qui me sort de mon quotidien, qui me permet de travailler sur moi-même et de me développer », a-t-elle raconté dans une interview à TF1.

L’occasion d’apprendre que Simone Biles est une des personnes qui l’inspire : « Elle est devenue l’une des plus grandes gymnastes de tous les temps grâce à son travail, sa détermination et son implication. Je trouve son parcours impressionnant ! »

Une dernière chose à savoir : parmi les passions de Florence Demortier, il y a la danse. « Je suis très hyperactive. Il faut bien que j’utilise mon énergie dans quelque chose », raconte la candidate dans son portrait pour l’élection.