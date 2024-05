Pourquoi le mois de mai a-t-il été exceptionnel pour le tourisme en Occitanie ?

Les ponts du mois de mai ont significativement boosté le tourisme en Occitanie. Avec des jours fériés idéalement placés, la région a enregistré une hausse notable des nuitées, atteignant un pic lors du week-end de l’Ascension.

La basilique Notre-Dame-du-Rosaire à Lourdes. © Bryan Faham – Le JT

Les ponts du mois de mai ont offert un coup de pouce significatif à la fréquentation touristique en Occitanie. Avec quatre jours fériés idéalement placés, les vacanciers ont massivement choisi cette période pour séjourner dans la région. Selon le Comité régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie (CRTL), la fréquentation a enregistré une nette hausse par rapport à l’année précédente, avec un pic notable durant le long week-end de l’Ascension.

Une fréquentation en forte hausse

Sur la période englobant les ponts du 1er mai, du 8 mai et de l’Ascension, l’Occitanie a comptabilisé plus de 16 millions de nuitées en 2024, contre 13 millions en 2023. Le week-end de l’Ascension, bénéficiant de deux jours fériés accolés (le 8 et le 9 mai), a été particulièrement favorable avec des chiffres dépassant le million de nuitées : 1,06 million le mercredi, 1,13 million le jeudi, 1,14 million le vendredi et 0,98 million le samedi soir.

Le pont de Pentecôte a également connu une affluence conséquente avec plus de 2,3 millions de nuitées, contre 2,1 millions l’an dernier, malgré une météo défavorable, selon le Comité régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie.

Des visiteurs majoritairement français

Pour la période allant du 27 avril au 18 mai 2024, les touristes provenaient principalement d’autres régions françaises (47% des nuitées), suivis par les clientèles étrangères (29%). Les résidents d’Occitanie représentaient 23% des nuitées.

Trois types de destinations ont concentré 73% de la fréquentation régionale : la campagne (32%), le littoral (22%) et les zones urbaines hors métropoles (19%). En termes de volume de nuitées, l’univers urbain s’est distingué avec une croissance de 24% pour Montpellier et 22% pour Toulouse. La campagne a également bien performé, enregistrant une hausse de 17% de nuitées touristiques.

Une saison estivale prometteuse pour le tourisme en Occitanie

« Même si ces résultats encourageants sont à relativiser eu égard à l’alignement des planètes qu’on a pu connaître cette année avec un calendrier de jours fériés particulièrement incitatif, nous avons toutes les raisons de penser qu’ils sont annonciateurs d’une belle saison estivale », estime Vincent Garel, président du Comité régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie.

Il anticipe une belle saison estivale, conforté par les chiffres de réservations pour les mois d’été. Les réservations de locations en plateforme sont en hausse (+3% pour juin, +6% pour juillet et +17% pour août et septembre). Lourdes et le Massif central se distinguent particulièrement avec des hausses de 38% et 36% respectivement en septembre.