Pollution de l’air : C’est mauvais dans deux départements d’Occitanie

La pollution de l’air est plus importante qu’habituellement dans deux départements d’Occitanie ce vendredi 10 février. En cause, la baisse des températures.

L’indice de qualité de l’air est mauvais dans deux départements d’Occitanie ce vendredi 10 février. Crédit visuel : Atmo Occitanie

Deux départements d’Occitanie sont concernés par un épisode de pollution de l’air aux particules fines ce vendredi 10 février. Il s’agit du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Dans ces territoires, l’indice de la qualité de l’air est considéré comme mauvais par l’Atmo Occitanie, l’organisme en charge de sa surveillance dans la région.

Il obtient la note de quatre sur une échelle d’un, pour un air “bon”, à six, pour un indice de qualité “extrêmement mauvais”. Dans le même temps, l’indice est considéré comme “dégradé”, soit une note de trois, sur les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l’Aveyron, le Lot et le Gard. Et il devrait être “moyen” sur le reste de la région Occitanie.

Un épisode de pollution de l’air en Occitanie après la baisse des températures

Cet épisode de pollution de l’air est une conséquence de la baisse des températures qui entraîne une augmentation des émissions de chauffage. Il y a alors une concentration en ozone et en particules fines dans l’atmosphère.

« Sur les territoires où l’indice de la qualité de l’air est prévu mauvais, envisagez de réduire les activités intenses à l’extérieur si vous ressentez des symptômes : mal aux yeux, toux ou maux de gorge », prévient l’Atmo Occitanie.

La situation devrait s’améliorer samedi 11 février. L’organisme annonce que « Demain, l’indice de la qualité de l’air devrait être “dégradé” sur le Gers, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et le Gard en raison des concentrations en particules fines. Et il devrait être “moyen” sur le reste de la région en raison des concentrations en ozone et en particules fines. »