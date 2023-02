Le pollen est de retour en Occitanie, mais voici une bonne nouvelle

Le beau temps et les températures douces ont contribué à la floraison précoce des arbres et au retour du pollen en Occitanie. Mais il y a une bonne nouvelle pour les personnes qui y sont allergiques.

Photo d’illustration : un insecte pollinisateur. Crédit photo : pxhere CC

Les personnes allergiques au pollen n’ont pas manqué de remarquer son retour, non sans un peu de surprise au regard de la saison. L’hiver n’est pas encore officiellement terminé. Mais le beau temps, et surtout les températures douces de ces derniers jours, ont contribué à la floraison précoce des arbres. Le pollen est donc bien de retour en Occitanie.

D’après les cartes dévoilées par le Réseau National de Surveillance Aerobiologique (RNSA) mercredi 22 février, tous les départements d’Occitanie sont confrontés à un risque moyen ou élevé d’allergie aux pollens noisetier, cupressacées et aulne. Dans les Pyrénées-Orientales et l’Aude, le risque est élevé pour les pollens cupressacées et frêne.

La pluie devrait plaquer le pollen au sol en Occitanie

« Seul le retour de la pluie pourra venir plaquer les pollens au sol et apporter un peu de répit ! », indiquait le RNSA. Et bonne nouvelle, la pluie, qui s’est faite rare durant un mois, est de retour.

« Sur un large quart Sud-Ouest du pays, les pluies, soutenues par moments, sont déjà bien présentes au lever du jour sous un ciel couvert », annonce Météo France dans son bulletin du jeudi 23 février. « Ces précipitations se propagent jusqu’aux Cévennes et plus au nord jusqu’à la Loire. Sur les Pyrénées, la neige est de retour avec une limite pluie-neige vers 600 à 800 m sur l’Ouest de la chaîne et au-delà de 1500 m sur l’Est. »

Le RNSA invite cependant les individus allergiques à « redoubler de prudence », et délivre une série de conseils. Il convient notamment d’éviter les activités extérieures qui entraînent une surexposition aux pollens, d’éviter de faire sécher du linge à l’extérieur, et de garder fermées les vitres de sa voiture en cas de déplacement.