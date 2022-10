Pesticides dans l’air en Occitanie : le Lauragais particulièrement exposé

Atmo Occitanie a dévoilé son bilan 2020-2021 de la surveillance des pesticides dans l’air de la région. Le Lauragais est particulièrement exposé. Selon les résultats de l’association de surveillance de la qualité de l’air, les concentrations de pesticides sont en effet élevées sur le territoire. Elles ont triplé par rapport à l’année précédente.

Atmo Occitanie a relevé la présence de 29 pesticides dans l’air en Occitanie CC BY-SA 2.0 Aqua Mechanical

Elle est la deuxième région agricole de France. L’Occitanie compte plus de 60 000 exploitations agricoles. Mais si cette activité a un fort impact économique dans la région, elle est également la source de nombreuses pollutions. Les pesticides utilisés pour l’agriculture se retrouvent en effet dans l’eau et les sols, mais aussi dans l’air.

Atmo Occitanie, association de surveillance de la qualité de l’air dans la région, cherche ainsi à quantifier leur présence ces dernières années. Elle vient de rendre public son rapport pour la période 2020-2021. Comme lors de la précédente campagne, Atmo Occitanie a réalisé des prélèvements sur cinq sites : deux dans l’Aude et le Gard en milieu viticole, deux dans le Tarn-et-Garonne et les Pyrénées-Orientales en zone de polyculture et un dans le Lauragais en territoire à dominante “grandes cultures”.

29 pesticides différents relevés en Occitanie

Au cours de sa campagne 2020-2021, Atmo Occitanie a relevé 29 molécules de pesticides différentes dans l’air ambiant sur les 86 recherchées. L’association de surveillance de la qualité de l’air dans la région a ainsi identifié 11 herbicides, dix fongicides et huit insecticides. Des résultats différents des années précédentes. Lors des campagnes 2018-2019 et 2019-2020, les fongicides, et non les herbicides, étaient en effet majoritaires.

En revanche, le nombre de molécules relevé cette année est en baisse pour les sites de l’Aude, des Pyrénées-Orientales et du Gard et reste similaire à 2019-2020 pour ceux du Lauragais et du Tarn-et-Garonne. Ce dernier présente d’ailleurs la plus grande variété de pesticides identifiés. Pour Atmo Occitanie, « cela est probablement lié à la diversité de cultures arboricoles et céréalières dans l’environnement du site ».

Concentrations stables de pesticides dans l’air

En ce qui concerne les concentrations de pesticides, celles-ci sont stables ou en baisse pour les sites de l’Aude, du Gard, des Pyrénées-Orientales et du Tarn-et-Garonne comparé à 2019-2020. Mais elles augmentent significativement pour celui du Lauragais (250 ng/m3) . Les concentrations de pesticides ont effectivement triplé par rapport à la campagne précédente. Ainsi, le Lauragais enregistre les concentrations de pesticides les plus élevées lors de la campagne 2020-2021.

« Cette concentration cumulée est la plus importante de l’historique des mesures sur ce site. Cette hausse, la seule observée sur les sites régionaux, est la conséquence de la présence plus marquée de l’herbicide prosulfocarbe (destiné aux cultures céréalières), quantifié à des concentrations relativement élevées sur sa principale période de traitement au cours de l’automne 2020 », précise Atmo Occitanie.

Pourquoi ce record de concentration dans le Lauragais ?

Dans le Lauragais, la concentration cumulée pour le prosulfocarbe est ainsi de 163 ng/m3 à l’automne 2020 contre 17 ng/m3 à la même période l’année précédente. Cela s’explique par des conditions météorologiques douces. Ces dernières ont en effet favorisé l’application de traitements à base de prosulfocarbe, « molécule dont l’efficacité est renforcée lorsqu’elle est appliquée en conditions climatiques sèches ».

« Les automnes 2018 et 2019 ont été respectivement 86% et 126% plus pluvieux, réduisant fortement sur ces périodes la possibilité d’usage et l’efficacité d’action du prosulfocarbe sur les adventices (mauvaises herbes, NDLR) de cultures céréalières. Les conditions météorologiques ensoleillées à l’automne 2020 ont sans doute également favorisé la volatilisation du composé une fois appliqué sur les cultures », détaille Atmo Occitanie.

Les pesticides les plus présents

Le prosulfocarbe fait d’ailleurs partie des pesticides les plus présents dans la région. Atmo Occitanie a aussi recensé deux autres herbicides (pendiméthaline et s-métolachlore) et un fongicide (folpel). Ces quatre pesticides représentent près de 90% de la concentration totale cumulée. « Cela est cohérent au regard de leurs usages et de l’environnement des sites de mesures », souligne l’association.

Dans le détail, le folpel, utilisé principalement contre les champignons de la vigne, est surtout retrouvé sur les sites viticoles de l’Aude et du Gard. De son côté, le s-métolachlore, herbicide utilisé pour le désherbage des parcelles de céréales, reste surtout quantifié sur les sites du Tarn-et-Garonne et du Lauragais. Quant au pendiméthaline, utilisé sur le colza ou le maïs, les céréales d’hiver ou les cultures légumières et fruitières, il se retrouve essentiellement dans le Lauragais.