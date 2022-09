Orages. Six départements, dont le Gard et l’Hérault, en vigilance orange

Le Gard, l’Hérault et quatre autres départements sont placés en vigilance orange à cause des orages attendus mercredi 14 septembre.

Le Gard, l’Hérault et quatre autres départements sont placés en vigilance orange à cause des orages attendus mercredi 14 septembre. Crédit : Mathias Krumbholz CC BY-SA 3.0

Après la chaleur, place aux orages. Météo France place le Gard, l’Hérault, et quatres autres départements du Sud-Est en vigilance orange en vue des orages. Dans son bulletin publié à 16, l’institut météorologique annonce une « situation fortement orageuse qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort de phénomène violent ». L’alerte est valable à partir du mercredi 14 septembre à 7 heures.

« Ce mardi, en fin de journée, une situation à fort potentiel orageux se met en place, d’abord sur l’Hérault avec des orages localement forts mais mobiles qui peuvent déjà donner de bonnes intensités pluvieuses de l’ordre de 50 mm en peu de temps », prévoit Météo-France. Des rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h sont probables. Puis une relative accalmie intervient durant la nuit.

« Et c’est surtout en fin de nuit de mardi à mercredi qu’une forte aggravation orageuse se met en place autour de la vallée du Rhône, principalement sur l’Est de l’Hérault, le Gard, l’Ouest des Bouches-du-Rhône et le Vaucluse », selon l’institut. « Ces orages peuvent être localement violents avec une forte activité électrique, de fortes rafales de vent autour de 100 km/h, de la grêle et de fortes intensités pluvieuses allant jusqu’à donner 100 mm en très peu de temps. » Une amélioration est prévue en fin de journée de mercredi.

Des orages dans le Gard et l’Hérault provoqués par Danielle

Alors que l’ex-ouragan Danielle s’est déplacé de l’Atlantique Nord vers le Portugal, propulsant de l’air chaud sur la France, provoquant des pics de chaleur. Il est désormais arrivé au large du Portugal au stade de dépression habituelle des latitudes tempérées.

« Ce mardi, le système dépressionnaire remonte vers le golfe de Gascogne ce qui favorise l’arrivée d’air instable, propice au déclenchement d’orages circulant de manière désorganisée sur la France », explique La chaîne météo. Dans le sud-est, de fortes pluies orageuses sont attendues entre la nuit et la mi-journée de mercredi sur les reliefs des Cévennes.