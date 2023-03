Orages : plusieurs départements d’Occitanie placés en vigilance orange

Météo France a placé en vigilance orange pour risque d’orages six départements de la région Occitanie à partir de 15h ce lundi 13 mars. Cela concerne l’Ariège, la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l’Aveyron et le Lot.

Les orages feront leur apparition dès cet après-midi en Occitanie CC BY 3.0 Thomas Bresson

Des éclairs vont s’abattre sur la région cet après-midi. Météo France a effectivement placé en vigilance orange pour risque d’orages plusieurs départements d’Occitanie ce lundi 13 mars. En tout, six sont concernés : l’Ariège, la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l’Aveyron et enfin, le Lot. Les autres départements de la région sont en vigilance jaune pour risque d’orages également.

🔶 21 départements en Orange pic.twitter.com/0sE9J1jG7v — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) March 13, 2023

Les orages sont attendus à partir de 15h ce lundi. « Une perturbation pluvio-instable gagne en cours de journée l’ouest de la région. A l’avant, dans une masse d’air inhabituellement chaude pour la saison, des foyers orageux se déclenchent. Ils deviennent localement forts sur une grande moitié est de Midi-Pyrénées », détaille Météo France. Ce sera notamment le cas des Pyrénées centrales au Lot.

La vigilance orage prendra fin dans la soirée

Comme l’indique, la préfecture de Haute-Garonne ces orages sont « susceptibles de provoquer localement des dégâts importants », notamment sur l’habitat léger et les installations provisoires. L’Ariège, la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l’Aveyron et le Lot resteront en vigilance orange pour risque d’orages jusqu’en fin de journée. La perturbation prendra fin entre 19h et 22h selon les départements.

Ces orages pourront être accompagnés de fortes rafales de vent. « Elles pourront dépasser localement les 90 à 100 km/h », annonce la préfecture. Les six départements sont ainsi placés en vigilance jaune pour rafales de vent. Des chutes de grêle sont aussi à prévoir. Les orages feront par ailleurs fortement baisser les températures. En effet, elles passeront de 24°C à 14°C entre l’après-midi et la soirée.