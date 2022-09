Orages, pluies et inondations : le Gard et l’Hérault en vigilance rouge

L’Hérault et le Gard sont placés en vigilance rouge à cause des orages, pluies et inondations, ce mardi 6 septembre. L’alerte est valable jsuqu’à 22 heures.

L’Hérault et le Gard sont placés en vigilance rouge à cause des orages ce mardi 6 septembre. Photo d’illustration. Des orages. Crédit photo : licence Pixabay – CC 6147366

Mis à jour à 17h50 : « Allez chercher vos enfants dans les écoles et dans les crèches dès maintenant puis ne vous déplacez plus. Pas de perturbations actuellement sur le réseau des transports TaM Voyages », indique la municipalité de Montpellier.

Il pleut des cordes. L’Hérault et le Gard sont placés en vigilance rouge par Météo France à cause des orages, de la pluie et des inondations ce mardi 6 septembre. Il est question d’un « épisode orageux stationnaire exceptionnel ». Dans un bulletin publié à 16 heures, l’institut météorologique annonçait qu’il relevait « déjà plus de 150 mm sur le sud-est de l’Hérault et la région de Sommières ».

‼️⚡️💦⚡️Une ligne d'#orages stationne actuellement au nord de Montpellier en donnant de fortes pluies. Les cumuls vont être importants avec un risque de crue du Lez et d'inondations. Prudence si vous avez à circuler dans le secteur. #alerteorange #inondations pic.twitter.com/jNRLpyN8i7 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 6, 2022

Des orages et des fortes précipitations sur le Gard et l’Hérault

« Il peut encore tomber 100 mm supplémentaires, portant les cumuls de pluie sur l’épisode à des valeurs maximales entre 200 mm et 250 mm. La fin de l’épisode est attendue vers 22 heures. D’autres cumuls de pluie pourront se rajouter mais le plus fort devrait donc être passé. L’épisode pluvio-orageux persiste mercredi pouvant nécessiter une prolongation éventuelle de cette vigilance. Le risque orageux, pour cette journée de mercredi, est bien plus net », annonce Météo France.

Ces orages sont la conséquence d’une goutte froide. Il s’agit d’une dépression surmontée d’air froid en haute altitude. Elle entraîne un conflit de masse d’air entre la surface du sol et ce qu’il se passe en altitude. Cela crée une instabilité et rend les prévisions météo difficiles du fait d’un déplacement très variable.

⚡️💦⚡️La dernière image radar montre les noyaux de fortes pluies orageuses sur l'est de l'Hérault et le centre du Gard, l'agglomération de #Nîmes étant touchée depuis peu. pic.twitter.com/FpjLrGFccZ — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 6, 2022

« Évitez au plus possible l’ensemble de vos déplacements »

Plusieurs lieux sont inondés à cause des fortes pluies. C’est notamment le cas à Montpellier. La ville demande aux parents qui le peuvent de venir chercher leurs enfants à la crèche ou à l’école avant 18 heures. « Pour les parents ne pouvant pas aller les chercher, les enfants seront pris en charge par les équipes municipales. Évitez au plus possible l’ensemble de vos déplacements », écrit la municipalité sur son site.

« En raison de la montée des eaux sur le Verdanson, fermeture du Quai du Pirée, de la Voie Domitienne et Avenue de Maurin. La Ville de Montpellier a ouvert son Poste de Commandement Communal depuis 15h afin de suivre l’événement et d’en informer au plus vite la population. »

Les pluies importantes créent d’importants ralentissements sur les routes. L’A709 est quasiment à l’arrêt. Il est signé 30 centimètres d’eau par endroits.