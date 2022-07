Occitanie : une nouvelle vague de chaleur en début de semaine

La région Occitanie va sans doute subir une nouvelle vague de chaleur en début de semaine prochaine. Les températures seront particulièrement élevées mardi.

Les habitants de l’Occitanie ont pu souffler le temps de quelques jours. Après un épisode caniculaire en juin et un autre à la mi-juillet, les températures étaient moins élevées et le soleil moins ardent dans la région. Il y a même eu quelques précipitations ce vendredi 29 juillet 2022, notamment à Toulouse.

Les températures remontent ce we, et de fortes #chaleurs gagnent durablement le Sud-Est dès le début de semaine prochaine. Ailleurs, pointes attendues mardi dans le sud-ouest, mercredi sur l'est. Encore bcp d'incertitudes pour la suite. #vaguedechaleurhttps://t.co/h3so1yk2rI pic.twitter.com/fIHQtHskun — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 29, 2022

Mais le répit aura été de courte durée. Les températures vont effectivement remonter. Météo France prévoit ainsi une probable nouvelle vague de chaleur dans l’Hexagone et la région Occitanie n’y échappe pas.

Des départements de la région Occitanie en alerte rouge ?

Le mercure va doucement grimper dès ce week-end. « Pointes attendues mardi dans le sud-ouest », annonce le service officiel de la météorologie. Selon les prévisions de Météo France, il faut s’attendre à des températures maximales comprises entre 34 et 36°C sur la moitié Est de la région et entre 36 et 39°C à l’Ouest.

Sur cette carte les départements avec une forte probabilité d'être concernés par notre alerte #canicule (en rouge) et par les fortes et très fortes chaleurs. Pour déclencher une #alertecanicule, les seuils doivent être dépassés pendant au moins 3 jours et 3 nuits consécutifs.🌡️☀️ pic.twitter.com/bAGqfJ1emn — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 29, 2022

Trois départements de l’Occitanie ont d’ailleurs « une forte probabilité » d’être touchés par une alerte canicule d’après la Chaîne Météo. Cela pourrait concerner la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Des incertitudes sur la durée de cette vague de chaleur

Météo France précise toutefois sur son site : « Il est encore trop tôt pour préciser la chronologie, l’intensité, ainsi que la durée » de cette vague de chaleur. La Chaîne Météo évoque également « des incertitudes », mais prévoit « une probable baisse des températures dès jeudi ».

Cela ne devrait pas durer. « Il semble que malgré la baisse des températures, jeudi prochain, la chaleur s’intensifie à nouveau dès le week-end », relève la Chaîne Météo. Il reste à espérer que cet épisode sera moins intense que celui de juillet.