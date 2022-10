Les habitants d’Occitanie ont permis de recycler près de 450 000 tonnes de déchets en 2021

Selon l’entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets Citeo, les habitants d’Occitanie ont permis de recycler 152 434 tonnes d’emballages légers, 202 620 tonnes de verre et 94 369 tonnes de papier en 2021.

« En 2021, chaque habitant de la région Occitanie a trié en moyenne 71,2 kilogrammes d’emballages ménagers et de papiers. Un chiffre légèrement au-dessus de la moyenne nationale, fixée à 69 kilogrammes », explique l’entreprise privée spécialisée dans le recyclage Citeo. Grâce au tri des habitants de la Région, près de 450 000 tonnes de déchets ont pu être recyclés l’année dernière. Dans le détail, ceci représente 152 434 tonnes d’emballages légers, 202 620 tonnes de verre et 94 369 tonnes de papiers.

Davantage d’emballages légers ont été recyclés

« Les performances des emballages légers (carton, acier, aluminium) ont augmenté de 9% sur le territoire et celles des emballages en plastique de 11% », se réjouit Citeo. Au total, les habitants d’Occitanie ont en moyenne trié 20,8 kilogrammes d’emballages légers l’année dernière, soit un kilogramme de plus que la moyenne nationale (évaluée à 19,8 kilogrammes en moyenne par habitant). Cette progression dans la région s’explique par plusieurs facteurs, dont « l’extension des consignes de tri, la période post Covid, mais également le déploiement de la tarification incitative dans certains départements, comme dans les Hautes-Pyrénées », poursuit l’entreprise. Pour rappel, la tarification incitative consiste à réduire le prix des services de collecte pour les habitants qui font l’effort de trier leurs déchets.

Hausse des performances dans le tri des déchets en verre en Occitanie

En ce qui concerne le verre, les performances de tri ont augmenté de 4% entre 2020 et 2021. Grâce à cette hausse, plus de 450 millions de nouvelles bouteilles ont pu être fabriquées avec le verre recyclé. « Cette forte augmentation du recyclage du verre dans la région s’explique notamment par le maintien d’une saison touristique forte sur la côte et par une dynamique d’implantation de nouvelles bornes à verre dans certains départements comme le Tarn », développe Citeo.

Le recyclage du papier est en baisse, car la consommation diminue

Contrairement au verre et aux emballages ménagers, le poids des déchets papiers recyclés est en baisse. Ceci n’est pas dû à l’absence de tri de la part des habitants, mais bien à la baisse pure et simple de la consommation de papier. Moins de papier acheté signifie naturellement moins de papier jeté. En effet, selon Citeo, la mise sur le marché de papiers a baissé de 286 000 tonnes en 2021, par rapport à 2020, sur tout le territoire national.

Faciliter le tri des déchets en Occitanie

Afin d’améliorer encore les performances de tri des habitants d’Occitanie, différents dispositifs ont été mis en place. Dans le Grand Narbonne par exemple, deux automates ont été installés l’année dernière afin de faciliter la collecte de canettes et de bouteilles, notamment auprès des touristes. En un an, ces bornes ont permis de recycler 27 000 bouteilles en plastique et 6 200 canettes. De son côté, la communauté d’agglomérations du Pays de l’Or (à l’Est de l’Hérault), « porte un projet ambitieux d’installation de plus de 120 dispositifs de tri des emballages et du verre hors foyer, adaptés à chacun des usages sur les 18 kilomètres de plages du territoire (promenades, accès aux plages, …)», souligne Citeo. De même, des dispositifs de tri ont été déployés dans neuf parcs, jardins et lieux emblématiques de Toulouse et 80 corbeilles de tri ont été installés sur la commune de Cahors.