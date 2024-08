Occitanie : quelles difficultés de circulation pour le dernier week-end d’août ?

Le dernier week-end d’août pourrait encore perturber la circulation, notamment ce vendredi 30 août en Occitanie. Le JT fait le point.

© Marian Weyo/Shutterstock.com

Le dernier week-end d’août signe la fin des congés scolaires et un retour progressif à la normale sur les routes françaises. Si la majorité des vacanciers est déjà rentrée pour préparer la rentrée des classes, les derniers retours pourraient encore perturber la circulation, en particulier ce vendredi 30 août en Occitanie, selon Bison futé.

Les plus grosses difficultés de circulation ce vendredi en Occitanie

Vendredi 30 août est une journée classée orange au niveau national dans le sens des retours. Les déplacements quotidiens et les flux économiques retrouveront leur intensité habituelle, avec des encombrements aux abords des grands pôles urbains aux heures de pointe. En Occitanie et sur la côte méditerranéenne, des difficultés sont attendues sur les autoroutes A7, A8 et A9 en fin d’après-midi. Dans le sens des départs, les adeptes de l’été indien devront aussi se préparer à des difficultés sur les routes des départements de la Méditerranée.

Quelques conseils :

– dans le sens des départs, évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 15h à 18h,

– dans le sens des retours, évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier, de 15h et 17h,

Des bouchons attendus essentiellement en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes

Aucune difficulté de circulation particulière n’est attendue sur les routes d’Occitanie durant le reste du week-end. Samedi 31 août, la région Auvergne-Rhône-Alpes connaîtra les encombrements les plus significatifs, notamment sur les autoroutes A7 et A75. Dans le sens des retours, les mêmes axes seront également très chargés tout au long de la journée.

Dimanche 1er septembre, dans le sens des retours, la région Auvergne-Rhône-Alpes verra un trafic très dense sur les autoroutes A7 et A75. En Île-de-France, les autoroutes A10, A6 et A13 concentreront les principales difficultés entre l’après-midi et la soirée.

Toujours en Île-de-France, il faut noter que les Jeux Paralympiques de Paris, débutés le 28 août, pourraient amplifier les difficultés jusqu’au 8 septembre.