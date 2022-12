Occitanie. Les prévisions de circulation avant les vacances de Noël

Dans ses prévisions de circulation, Bison futé annonce du vert sur les routes en Occitanie durant le premier week-end des vacances de Noël. Mais ce n’est pas aussi simple.

La circulation sur le périphérique de Toulouse, en Occitanie. Photo d’illustration. Crédit photo : Bryan Faham/JT

Les établissements scolaires de l’académie de Toulouse sont en vacances de fin d’année à partir de samedi 17 décembre, après la fin des cours. Dans ses prévisions de circulation, Bison futé annonce du vert sur les routes en Occitanie durant ce premier week-end.

Autrement dit, les conditions du trafic routier devraient être semblables à ce qu’elles sont déjà habituellement. L’organisme de prévision de la circulation ne s’attend pas à une vague de départ en vacances en Occitanie pour les fêtes de fin d’année. Mais quelques éléments supplémentaires sont à prendre en compte.

La météo, le verglas et le risque d’accident

La météo est à prendre en compte avec le froid et les risques de verglas le matin et de regel à la tombée de la nuit. Ces phénomènes peuvent accroître le risque d’accident et donc de difficultés sur la route.

L’impact de la Coupe du monde sur la circulation en Occitanie

L’équipe de France affronte l’Argentine en finale de la Coupe du monde au Qatar dimanche 18 décembre à partir de 16 heures. Le match devrait retenir pas mal de monde en haleine devant la télévision. Le trafic devrait donc être impacté. Il devrait y avoir moins de mouvement à ce moment, mais plutôt en fin de matinée et après 18 heures.

Les achats de Noël et une pagaille dans les zones commerciales

À une semaine de Noël, il y aura du monde souhaitant réaliser des achats. Or, certaines zones commerciales se trouvent à proximité de gros axes routiers. Cela pourrait engendrer des difficultés localement, surtout entre 13 heures et 15 heures, et entre 18 heures et 20 heures.